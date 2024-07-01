Политолог оценил возможные последствия победы реформистов в Иране Политолог Сажин: победа реформистов в Иране не охладит отношений с Россией

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масуд Пезешкиан

Возможная победа реформистского кандидата Масуда Пезешкиана во время второго тура выборов президента в Иране не приведет к каким-либо затруднениям или охлаждению в отношениях с Россией, заявил в беседе с интернет-порталом «Ридус» политолог и востоковед Владимир Сажин. По его словам, новый глава государства не будет единственным центром для принятия решений в республике.

В целом политика при любых результатах выборов 5 июля, тем более внешняя политика Ирана, не изменится. Какие-то небольшие нюансы могут быть, которые могут отличать президентство Джалили и президентство Пезешкиана, — уточнил Сажин.

Иранский политический и экономический аналитик Рухолла Модаббер ранее отметил, что во время политической гонки в стране проходит борьба между сторонниками сближения с США и теми, кто выступает за сотрудничество с Россией и Китаем. По его мнению, при победе первых Тегеран может совершить большую ошибку.

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сотников прежде обратил внимание на то, что авиаудары сил США по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии не приведут к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он также уточнил, что стороны могут высказать взаимные претензии, но не станут сворачивать переговоры о судьбе ядерной сделки.