Политолог объяснил, почему в Турции долго считали голоса на выборах Политолог Макаркин: замедление подсчета голосов на выборах в Турции обусловлено человеческим фактором

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Замедление подсчета голосов на президентских выборов в Турции обусловлено человеческим фактором, сообщил NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. По его словам, на разных участках скорость подсчета голосов всегда отличалась. Также, по словам эксперта, традиционно медленно идет процесс за пределами Турции.

Есть участки, где данные идут в обычном режиме, а есть участки, где все замедленно. Здесь работает человеческий фактор. По-разному считали участки за границей и участки в стране. Заграницу объективно считают медленнее. В Турции классический подсчет голосов: берут бюллетень, собираются представители партии и члены комиссии, вслух говорят, как проголосовали. И бюллетень всем виден. Механизм подсчета проработан, — сказал Макаркин.

Он также отметил, что после обработки 90% бюллетеней оставались еще и крупные города. Политолог полагает, что именно в этот момент действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган потерял абсолютное большинство.

Если бы подсчет в этот момент прекратился и возобновился утром, тогда было бы подозрительно, — подчеркнул Макаркин.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,9% бюллетеней. Его оппонент, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу получил 44,99% голосов.

Третьему кандидату на пост президента Турции — Синану Огану, представляющему альянс АТА, — удалось заручиться поддержкой только 5,23% избирателей.