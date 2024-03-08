Политолог объяснил, почему Нетаньяху откладывает вторжение в Рафах Политолог Эль-Шейх: Нетаньяху боится испортить себе карьеру

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху откладывает вторжение ЦАХАЛ в Рафах, опасаясь испортить себе карьеру, заявила РИА Новости профессор политологии Каирского университета Нурхан Эль-Шейх. По мнению эксперта, его могут подтолкнуть к этому решению. В числе лиц, способных на такой шаг, Эль-Шейх называет американских политиков. Вместе с тем она отметила, что сегодня Вашингтон колеблется в решении этого вопроса.

Соединенные Штаты колеблются в давлении на Израиль. Я думаю, что они дали Израилю некоторую свободу так или иначе. И это очень сложно, потому что Нетаньяху, который, кажется, на самом деле не хочет идти путём вторжения в Рафах из-за своей политической карьеры, могут подтолкнуть всё же сделать это, — заявила политолог.

Эксперт также подчеркивает, что вторжение израильской армии в Рафах, расположенный на юге сектора Газа, понесет за собой последствия не только для политической карьеры Нетаньяху. По ее мнению, военная операция вызовет много проблем для всей страны, так как часть Рафаха находится на территории Египта.

Как сообщалось ранее, правительство США планирует построить порт в секторе Газа для поставок гуманитарной помощи. По словам президента страны Джо Байдена, узел сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами.