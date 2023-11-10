Ультраортодоксальные иудеи, поддерживающие Палестину, принадлежат движению «Нетурей карто», не признающему Государство Израиль, рассказал NEWS.ru политолог Саймон Ципис. Он также назвал организацию сектой. По его словам, «Нетурей карто» не пользуется популярностью в стране, а их сторонников считают предателями.
Это не разовая акция, это секта «Нетурей карто». Она существует испокон веков в Израиле. Они не признают Государство Израиль, поскольку, по их мнению, существование Израиля мешает приходу Машиаха (Мессии. — NEWS.ru). Поэтому они поддерживают палестинцев и пропагандируют уничтожение Израиля. Никакой популярностью, никаким авторитетом они не пользуются. Их считают предателями, они живут в закрытом обществе, в закрытом районе в Иерусалиме «Сто ворот», — объяснил Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после завершения конфликта сектор Газа демилитаризуют и отстроят заново. По его словам, в будущем здесь не будет места радикально настроенным элементам.
Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив не ставит своей целью оккупацию или захват сектора. Но, отметил политик, на какое-то время Израилю придется контролировать ситуацию в регионе, чтобы палестинское движение не возродилось и не продолжило деятельность.
До этого Нетаньяху уже предупреждал, что Израиль будет нести общую ответственность за управление сектором Газа и обеспечение там безопасности после завершения конфликта. Тогда он подчеркнул, что это будет продолжаться неопределенное количество времени.