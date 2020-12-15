Политолог назвал возможный ответ Тегерана на убийство физика

Иранский политолог Али Акбар Раефипур назвал убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде государственным терроризмом, направленным против развития ядерной науки и технологий в Иране. Стратегический ответ на него является естественным и неотъемлемым правом Тегерана.
По мнению эксперта, власти Исламской республики могут ответить на убийство учёного выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД),
Политолог предполагает, что за убийством Фахризаде могут стоять США и Израиль, которые стремятся создать препятствия для развития ядерного потенциала Ирана.
Фахризаде, которого называют «отцом иранской ядерной программы», скончался 27 ноября от ранений, полученных при покушении в провинции Тегеран. Его обстреляли из установленного в автомобиле оружия, управляемого дистанционно со спутника. Фахризаде руководил организацией исследований и инноваций при иранском Министерстве обороны, а также был заместителем главы ведомства.
Иран обвинил в убийстве Израиль и запрещённую в стране «Организацию моджахедов иранского народа». Иранские политики пообещали ответить на убийство. В Тель-Авиве никак не прокомментировали обвинения.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Израиль убийством физика пытался спровоцировать военный конфликт на Ближнем Востоке. Он добавил, что Тегеран отомстит в «подходящее время и в подходящем месте». Рухани подчеркнул, что не собирается позволять кому-либо диктовать условия по этому вопросу, так как сейчас для Тегерана первостепенной задачей является сохранение стабильной ситуации в регионе.