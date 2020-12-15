Политолог назвал возможный ответ Тегерана на убийство физика

https://static.news.ru/photo/f333834e-3ed6-11eb-a6de-fa163e074e61_660.jpg Мохсен Фахризаде Фото: wikimedia.org

Иранский политолог Али Акбар Раефипур назвал убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде государственным терроризмом, направленным против развития ядерной науки и технологий в Иране. Стратегический ответ на него является естественным и неотъемлемым правом Тегерана.

По мнению эксперта, власти Исламской республики могут ответить на убийство учёного выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает «Лента.ру».

Политолог предполагает, что за убийством Фахризаде могут стоять США и Израиль, которые стремятся создать препятствия для развития ядерного потенциала Ирана.

Фахризаде, которого называют «отцом иранской ядерной программы», скончался 27 ноября от ранений, полученных при покушении в провинции Тегеран. Его обстреляли из установленного в автомобиле оружия, управляемого дистанционно со спутника. Фахризаде руководил организацией исследований и инноваций при иранском Министерстве обороны, а также был заместителем главы ведомства.

Иран обвинил в убийстве Израиль и запрещённую в стране «Организацию моджахедов иранского народа». Иранские политики пообещали ответить на убийство. В Тель-Авиве никак не прокомментировали обвинения.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Израиль убийством физика пытался спровоцировать военный конфликт на Ближнем Востоке. Он добавил, что Тегеран отомстит в «подходящее время и в подходящем месте». Рухани подчеркнул, что не собирается позволять кому-либо диктовать условия по этому вопросу, так как сейчас для Тегерана первостепенной задачей является сохранение стабильной ситуации в регионе.