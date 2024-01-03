«Подталкивает Запад»: политолог об угрозе войны из-за теракта в Иране Политолог Севостьянов: Запад толкает Иран к войне

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад пытается подтолкнуть Иран к войне, поскольку опасается усиления его позиций на Ближнем Востоке, заявил политолог Николай Севостьянов, комментируя теракт у кладбища в иранском городе Керман, где проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Его комментарий в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.

Главная опасность для Запада состоит в том, что Иран сумел создать свой собственный мир, неуязвимый для американского давления и международных санкций. Этот мир расширяется, вовлекая в свою орбиту все новые силы, и время работает именно на Иран. ВПК Исламской Республики — яркий тому пример. Именно поэтому Запад изо всех сил пытается подтолкнуть Тегеран к «ответке», которая приведет к полноценной войне, полагая, что сегодня Иран ее не вытянет и обрушится под собственным весом, — предположил он.

Севостьянов объяснил, что теракт на кладбище в годовщину смерти генерала КСИР является демонстративным вызовом Тегерану. По его словам, иранцы расценивают случившееся как второе убийство Сулеймани, который был одним из самых авторитетных военачальников страны.

Политолог подчеркнул, что проект Ирана на Ближнем Востоке представляет опасность для стран Запада. Он отметил, что к сторонникам Исламской Республики стали примыкать не только радикальные шииты, но и сунниты.

От Марокко до Пакистана мусульмане спрашивают себя: «Как так получилось, что богатые суннитские государства ложатся под сионистов и американцев, а рафидиты (оскорбительное прозвище шиитов) с ними воюют?» — добавил эксперт.

По оценкам Севостьянова, ситуация в регионе накаляется из-за нового витка палестино-израильского конфликта. Пока Тель-Авив угрожает вторжением Ливану, Запад понимает, что ни ликвидация «Хезболлы», ни уничтожение хуситов не смогут развеять их опасения.

Эта проблема — не иранский режим, а само иранское государство, которое превратилось в главного регионального игрока на Ближнем Востоке. <...> Тегерану в любом случае придется отвечать. Но это именно то, к чему его подталкивает Запад, — заключил он.

По последним данным, число жертв теракта у кладбища в иранском городе Керман, где проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели Сулеймани, составило 103. Отмечается, что пострадал как минимум 141 человек.