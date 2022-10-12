Политолог назвал цель посещения России президентом ОАЭ Политолог Ибрагимов: ОАЭ хотят сотрудничать с Россией, чтобы разрушить гегемонию США

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) хотят сотрудничать с Россией, чтобы разрушить гегемонию США в регионе Аравийского полуострова, считает политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов, комментируя посещение России президентом Эмиратов. Он уточнил, что нейтральную позицию стран Ближнего Востока по вопросу украинского конфликта Штаты уже воспринимают как поддержку Москвы и планируют их за нее «наказать», пишет «Царьград».

Эмираты начинают испытывать давление от американцев. США всячески пытаются надавить на них, на Саудовскую Аравию, с целью, чтобы те отвернулись от России. И, соответственно, проводили политику, которая была бы выгодна исключительно американцам. Это, конечно, не устраивает никого из монархий Залива, — сказал эксперт.

Ибрагимов подчеркнул, что арабское государство намерено скоординироваться с Россией, чтобы разрушить гегемонию Штатов, диктовавших в регионе порядок действий на протяжении почти 50 лет.

11 октября президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Россию. Это первая поездка бен Заида в РФ с тех пор, как он стал президентом Эмиратов после смерти своего сводного брата Халифы в мае. Глава ОАЭ на переговорах в Санкт-Петербурге предложил президенту России Владимиру Путину свои посреднические услуги для урегулирования конфликта на Украине, за что удостоился особой благодарности российской стороны. Лидеры двух стран также затронули двухсторонние отношения. В этом контексте Мухаммед бен Заид обратил внимание на двукратный рост товарооборота между Россией и ОАЭ за три последних года, с $2,5 млрд до $5 млрд.