Политолог дал прогноз о развитии ситуации в Иране после гибели Раиси Политолог Соин: после смерти Раиси в Иране может начаться борьба за власть

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

После гибели президента Ирана Ибрахима Раиси элиты страны могут начать внутренние столкновения в борьбе за власть, заявил в беседе с MIR24.TV политолог Дмитрий Соин. Он считает, что такая ситуация может ввергнуть республику в нестабильное состояние.

Внутри иранских элит всегда существовала конкуренция между традиционалистами, основу политики которых составляла опора на сильные религиозные мотивы, и более либеральными кругами. В зависимости от того, какая группа начинала доминировать, колебался политический курс страны. И сейчас я прогнозирую начало борьбы между этими группировками, — уточнил Соин.

По словам политолога, сейчас представители США и Евросоюза постараются воспользоваться трагедией, чтобы перетянуть Тегеран в плоскость своих интересов. Из-за этого их специалисты будут работать для победы либерального крыла Ирана. Внутренняя нестабильность может стать причиной для возникновения беспорядков. При этом, даже в период правления Раиси были зафиксированы ряд существенных обострений, когда беспорядками были охвачены крупные города, напомнил Соин.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи ранее объявил о трауре по погибшему Ибрахиму Раиси. Он продлится в течение пяти дней. Президент страны погиб в результате крушения вертолета в горах. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.