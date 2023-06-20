«Политика балансирования»: тюрколог оценила стратегию Эрдогана Тюрколог Сбитнева назвала стратегию Эрдогана в международных отношениях «политикой балансирования»

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отношениях с другими странами ведет «политику балансирования», считает научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева. В интервью EADaily тюрколог отметила, что рассчитывать на разрыв отношений Анкары с Западом не следует, несмотря на то что в обществе есть подобные настроения. При этом она заметила, что Турция все чаще высказывается против решений США по ряду вопросов.

Когда вес Турции на международной арене растет, она ведет политику балансирования, сохраняя контакты с ключевыми мировыми игроками, а Европа попадает в газовую зависимость от нее, Анкара стала чувствовать себя увереннее. Турция все больше «подает голос» на таких площадках, как НАТО, — пояснила эксперт.

По словам тюрколога, Эрдоган будет искать выгоду в отношениях с другими лидерами государств, пытаясь «совмещать несовместимое». Стратегия действующего президента действительно в какой-то мере развернула страну на Восток, но при этом в составе правительства находятся политики, которые имеют связи с западным миром, подчеркнула эксперт.

Сбитнева добавила, что для России победа Эрдогана на выборах стала наиболее благоприятным вариантом развития событий, но Москве при этом не стоит расслабляться. Государства взаимодействуют по ряду долгосрочных проектов, но полагаться только на них не следует, указала она. По мнению эксперта, с Турцией Россия должна работать по различным направлениям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва ориентируется на заявления Эрдогана о намерении Анкары развивать многоплановое сотрудничество с Россией. Дипломат предположила, что новое правительство Турции продолжит сбалансированный курс на одновременное укрепление отношений с Москвой и Вашингтоном.