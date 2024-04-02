Турецкий политик умер, упав с балкона во время празднования победы партии Оппозиционный политик Турции Палаз умер во время празднования победы партии

Фото: Osman Sadi Temizel/Keystone Press Agency

Заместителя главы отделения Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) Мехмет Палаз скончался после обрушения балкона во время бурных празднований победы партии, сообщила пресс-служба организации. Агентство IHA отметило, что политик был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти.

Также на балконе находились еще восемь человек. Они также попали в больницу с различными травмами. Уточняется, что мероприятие проходило в районе Тавас провинции Денизли.

Ранее стало известно, что действующий мэр Анкары Мансур Яваш, баллотировавшийся от Республиканской народной партии (РНП), сумел удержать свою должность на выборах мэра Анкары. Он еще до подведения окончательных итогов призвал сторонников в соцсетях отпраздновать победу. По итогам подсчета 41,96% бюллетеней чиновник набрал 58,56% голосов. Кандидат от правящей Партии справедливости и развития, подконтрольной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, Тургут Алтынок набрал всего 33,63%.

После этого Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. По его словам, партия проведет анализ итогов выборов, которые показывают упущения на местах.