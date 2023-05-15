Политическое шоу на выборах в Турции: поединок двоих может решить третий 28 мая Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу, скорее всего, схлестнутся во втором туре выборов президента Турции

Фото: unahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Две недели перед возможным вторым туром президентских выборов в Турции обещают быть горячими. Оппозиционная коалиция семи партий во главе с Кемалем Кылычдароглу будет явно педалировать идею фальсификации результатов выборов, которая де лишила их кандидата чистой победы. Не исключено, что к этой атаке подключатся и основные турецкие СМИ, находящиеся под западным контролем, которые откровенно и до этого поддерживали оппозицию. А учитывая, что оппозиционер куда популярнее Реджепа Тайипа Эрдогана в возрастной категории от 18 до 24 лет, то и для коллективных акций в стиле малого Майдана есть достаточная активная тусовка.

Еще к одной особенности возможного второго этапа можно отнести укрепившуюся позицию третьего кандидата Синан Огана, который выступил сильнее, чем ожидалось. И потому от его обращения к своему электорату с призывом поддержать того или иного претендента многое может зависеть.

В целом возможно формирование еще более широкой антиэрдогановской коалиции, поскольку дружба против кого-то объединяет быстрее, чем общие программные цели. И, естественно, всё это пройдет под девизом защиты демократии и назревшего давно обновления — политического и духовного. И возвращения к заветам Ататюрка с его принципами светского государства.

На днях мы достаточно подробно касались нюансов взаимоотношений России и Эрдогана. И еще вчера соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу представлялся некоторым нашим аналитикам чуть не олицетворением атлантического зла. Однако ныне рискну предположить, что в его облике и потенциальном курсе по мере приближения голосования во втором туре будут находиться и положительные моменты. И вопрос о том, чего нам ждать в случае его победы, будет звучать все громче.

Да, он обещал в полном объеме восстановить отношения с Североатлантическим альянсом, а заодно выполнить все условия Европейского союза и вновь постучать в его дверь, которая остается для Турции закрытой вот уже 36 лет. И, видимо, так и не откроется, стань Кылычдароглу большим атлантистом, чем сам Байден.

Действительно, на первых порах новый президент может позволить себе некоторые жесты, которые в Москве воспримут как недружественные. Притом, что и его предшественник поставлял вооружения Украине, тормозил прием Швеции в НАТО исключительно в силу собственных политических амбиций и не забывал подчеркивать свои крепкие связи с Америкой.

Фото: Alp Eren Kaya / Keystone Press Agency / Global Look Press

К слову, уже Реджеп Тайип Эрдоган стал закрывать для нас «турецкое окно» параллельного импорта. И господин Кемаль в худшем случае поспешит прикрыть для нас Стамбул как воздушную гавань, через которую наши соотечественники продолжали летать в Европу.

Вот только он не враг себе и нации, чтобы перечеркнуть все преимущества экономического сотрудничества с Россией, если, конечно, коллективный Запад не пообещает ему компенсировать все потенциальные потери от такого разрыва. А это явно из сферы фантастики. Притом что столь выгодная для Турции зерновая сделка будет, видимо, продлена только на два месяца. И станет неким испытательным сроком для нового лидера страны. Судьба «Турецкого потока» зависит не только от желания Анкары, а от многих нюансов, включая и возможность повторения истории с «Северными потоками».

Российско-турецкий товарооборот, достигший $60 млрд может стать тем самым стабильным якорем, который трудно, а главное, бессмысленно, колебать. Между тем, именно экономические проблемы были ахиллесовой пятой Эрдогана, и в нее как раз и целился его оппонент. И на следующий день после второго тура выборов проблемы эти не исчезнут сами собой, учитывая депрессию, что захватывает мировую экономику в целом. И на таком неблагоприятном фоне по причине нескольких неосторожных антироссийских заявлений потерять миллионы российских туристов, приносящих турецкой экономике десятки миллиардов долларов, было бы самоубийственно.

Интересная деталь: как утверждают, в Дамаске с энтузиазмом болеют за победу именно Кемаля Кылычдароглу и явно не потому, что он намерен вновь взять курс на построение именно светского государства в свете заветов еще Ататюрка. Дело в том, что и президент Сирии Асад, и новый лидер Турции — алавиты по вероисповеданию, а Эрдоган и ярые противники Асада — сунниты. Для Востока это отнюдь не малозначительный факт. К тому же господин Кемаль изначально был противником активного вмешательства Турции в сирийские внутренние дела.

Словом, Турции не спать еще много ночей. Настоящее политическое шоу с участием двух солистов только начинается.