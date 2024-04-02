Полиция в Турции задержала двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ Hürriyet: в Турции задержали двоих подозреваемых в теракте ИГ

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Турецкие правоохранители задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает газета Hürriyet. Уточняется, что один из них арестован.

Силовики отследили двоих предположительных членов группировки в квартире в районе Пендик. При обыске у них обнаружили форму жандармерии, полицейский жилет и фуражку, рацию, кобуру для оружия и нож, а также электронные материалы с «инструкциями». Они, как отмечается, готовили теракт в Турции, план был уже «на продвинутой стадии».

Ранее организация «Вилаят Хорасан», входящая в состав террористической группировки «Исламское государство» (обе организации признаны в РФ террористическими, деятельность запрещена) заявила, что совершившие атаку на «Крокус» террористы должны были вступить в перестрелку с полицией. Представители группировки подчеркнули, что преступников подвело неисправное оружие. Кроме того, они считают, что по итогу атаки насчитывается гораздо больше жертв — более 500.

До этого правоохранительные органы Турции задержали 51 человека по подозрению в причастности к деятельности группировки. Глава МВД республики Али Ерликая рассказал, что во вторник, 26 марта, органы безопасности задержали 147 жителей страны по аналогичным обвинениям.