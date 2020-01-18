https://static.news.ru/photo/d7171574-3a07-11ea-b42b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В столице Ливана произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Митингующие у здания парламента начали забрасывать правоохранителей камнями и металлическими прутьями, после чего попытались сломать заграждения.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водомёты. Митингующие начали собираться у здания парламента после призыва активистов освободить всех, кто был арестован ранее за участие в уличных протестах. В центр города на акцию «суббота гнева» съехались колонны с демонстрантами из разных городов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 15 января во время разгона полицейскими митингующих на улице Мар-Ильяс на территории российского посольства в Бейруте разорвались две гранаты.