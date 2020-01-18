В столице Ливана произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Митингующие у здания парламента начали забрасывать правоохранителей камнями и металлическими прутьями, после чего попытались сломать заграждения.
Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водомёты. Митингующие начали собираться у здания парламента после призыва активистов освободить всех, кто был арестован ранее за участие в уличных протестах. В центр города на акцию «суббота гнева» съехались колонны с демонстрантами из разных городов,
Как писал NEWS.ru, 15 января во время разгона полицейскими митингующих на улице Мар-Ильяс на территории российского посольства в Бейруте разорвались две гранаты.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен