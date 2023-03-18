Полиция Пакистана взяла штурмом резиденцию экс-премьера в Лахоре Пакистанские полицейские взяли штурмом резиденцию экс-премьера Имрана Хана в Лахоре

Фото: EPA/TASS

Полиция провинции Пенджаб в Пакистане штурмом проникла на территорию резиденции бывшего премьер-министра Пакистана и председателя партии оппозиции «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана, сообщил телеканал Geo TV. Силовики арестовали свыше 40 сторонников оппозиции.

Согласно информации телеканала, сейчас Хана везут в окружной суд Исламабада, где пройдет заседание по делу о пропаже полученных им дорогих подарков во время его пребывания в госдолжности. На этом Хан заработал $630 тысяч (более 47 млн рублей). В своем Twitter-аккаунте Хан подверг жесткой критике действия силовиков.

Утром 18 марта полиция начала ликвидировать палаточные лагеря, устроенные сторонниками ДЗС вблизи резиденции премьера. Активисты оппозиционной партии стали оказывать сопротивление, применяя огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью. Для сноса ворот, ведущих к резиденции, сотрудники правоохранительных органов воспользовались бульдозером. В настоящее время идут столкновения с оппозиционерами на территории, прилегающей к дому экс-премьера.

Имран Хан занимал пост главы правительства Пакистана и покинул его в апреле прошлого года после вотума недоверия. В мае он запустил кампанию по возвращению к власти в республике. Массовые митинги «Долгого марша» поочередно проходили в 15 городах страны.

В начале ноября 2022 года на Хана состоялось покушение во время марша протеста, на котором представители его партии требовали провести досрочные выборы. Экс-премьер Пакистана получил пулевые ранения после обстрела автомобиля, в котором находился. Пуля задела правую ногу и кость левой ноги.