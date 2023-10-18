Полиция Хайфы силой разогнала антивоенный протест Haaretz: полиция Хайфы разогнала антивоенный митинг

Фото: Oren Ziv/dpa/Global Look Press

Полиция Израиля разогнала антивоенный митинг в Хайфе, сообщает издание Haaretz. По его данным, трех человек задержали за незаконное собрание.

Полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест в Хайфе, три демонстранта были задержаны за незаконное собрание, — подчеркивается в сообщении.

По данным издания, до митинга полиция заверяла, что не допустит демонстраций, которые выражают поддержку ХАМАС или связаны с вопросами внешней политики и национальной безопасности. Полицейские отмечали, что они будут действовать в рамках закона, но при необходимости применят меры для разгона протестующих.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщали, что страна не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа. При этом там подчеркнули, что любые поставки для палестинского движения ХАМАС будут пресекаться.

Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что Тель-Авив намерен представить доказательства своей непричастности к нанесению ударов по больнице Аль-Ахли, расположенной в секторе Газа. По его словам, их предъявят членам Совета Безопасности ООН в ходе следующего заседания. Коэн подчеркнул, что удар по медучреждению был нанесен движением «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).