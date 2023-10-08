Полицейский открыл огонь по автобусу с израильскими туристами в Египте

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Египте полицейский открыл огонь по автобусу, в котором находились туристы из Израиля, пишет израильский новостной портал Walla. Предварительно, шесть человек погибли, еще восемь получили ранения.

Трагедия произошла в египетском городе Александрия, правительство Египта уже получило информацию о ЧП.

Вместе с тем телеканал i24 со ссылкой на службу скорой помощи Израиля Маген Давид Адом передает, что в городе Сдерот зафиксировали шесть попаданий ракет. Сообщается о четырех пострадавших.

После падений в последние несколько минут [ракет] на территорию Сдерота врачи и фельдшеры Маген Давид Адом оказывают медицинскую помощь и перевозят в больницу «Барзилай» четырех раненых, — уточнил пресс-секретарь службы скорой помощи.

Кроме того, четыре террориста в Израиле попытались захватить автомобиль. Однако во время перестрелки со спецслужбами радикалы были ликвидированы.

Ранее движение палестинских радикалов ХАМАС сообщило, что выпустило сто ракет по Сдероту. По информации Telegram-канала Readovka, это стало ответом на обстрел убежищ.

Минобороны Израиля в свою очередь опубликовало кадры ударов по объектам, где базируются боевики ХАМАС. На видео можно заметить, что снаряды поражают одновременно несколько зданий. Высокоточные удары армии Израиля фактически сравняли постройки с землей.