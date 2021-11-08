Покушение на премьера: властям Ирака объявлена анонимная война

Покушение на жизнь премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми стало сенсационным явлением не только для самой Арабской Республики, но и для Ближнего Востока. Авторство террористического нападения, которое произошло в укреплённом дипломатическом квартале Багдада, было немедленно приписано шиитским группировкам, действующим в интересах Ирана. Время нападения свидетельствует о многом: оно совпало с проходящими в стране манифестациями против результатов выборов в парламент. Происшествие пододвинуло страну к внутреннему хаосу и, похоже, подчеркнуло зависимость её внутренней политики от внешних сил.

Атаке подверглась резиденция аль-Казыми в относительно безопасном районе Багдада — «зелёной зоне», где находятся дипломатические представительства других стран и правительственные учреждения. В нападении участвовали несколько дронов иранского производства , начинённых взрывчаткой. Два из них были сбиты, однако третий достиг цели. Резиденции был нанесён урон, а её сотрудники получили ранения, однако никто не погиб. Сразу после теракта иракские власти привели силы безопасности в состояние повышенной боевой готовности и развернули дополнительные отряды специального назначения и антитеррористических служб в окрестностях дипломатического квартала и близлежащих районов.

Мы преследуем тех, кто совершил преступление, — заявил премьер на экстренном заседании кабмина. — Мы их очень хорошо знаем и вскоре раскроем их имена. Это те, кто стремится превратить нашу страну в бандитское государство.

Вопрос об «авторстве» нападения лежит на поверхности. Под подозрение попал спектр шиитских военизированных формирований, широко представленных в Ираке и действующих, как принято считать, в интересах соседнего Ирана. Впрочем, никто из них не взял на себя ответственность открыто.

Теракт встретил осуждение международного сообщества. Администрация Джо Байдена связала его с попыткой подорвать демократический процесс в республике и нанести удар её суверенитету. Россия увидела в инциденте желание подорвать безопасность и стабильность страны.

Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press

Иранское успокоительное

Важнее то, как отреагировала иранская сторона, которая, по распространённому мнению , оказывает комплексное влияние на многие сферы иракской жизни через своих шиитских ставленников.

Официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде пообещал, что его страна приложит усилия для сохранения спокойствия и стабильности в Ираке.

Есть недоброжелатели, которые хотят, чтобы передача власти в Ираке не была мирной, — выразил уверенность дипломат. — Мы же всегда использовали все свои возможности, чтобы помочь Ираку.

Оппозиционный Тегерану канал Iran International обратил внимание на то, что дипломатическое ведомство Исламской Республики, которое обычно довольно оперативно реагирует на такого рода происшествия, проявило медлительность в выпуске своего заявления по поводу теракта в Багдаде. Содержание высказываний журналисты расценили как попытку Тегерана немедленно дистанцироваться от злоумышленников.

По ряду сообщений , спустя считанные часы после неудачного покушения на аль-Казыми Багдад посетил Исмаил Каани, командующий силами «Кудс» в составе влиятельнейшей в Иране военно-политической организации Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Его задачей было продемонстрировать правительству в Багдаде, что Тегеран находится на равном удалении ото всех шиитских фракций, чтобы не допустить распространения версий, согласно которым иранская сторона может стоять за несовершённым покушением.

Операция была глупой и слабо просчитанной, она никому не принесла пользы — ни Ираку, ни группировкам, ни Ирану, — цитирует издание Middle East Eye неназванного шиитского лидера, близкого к Тегерану. — Абсурдная операция, которая усложнила [политическую] сцену ещё больше, чем она была на самом деле.

Собеседники MEE говорят, что цену за теракт могут понести все шиитские фракции.

Мустафа аль-Казыми MAKadhimi1/facebook.com

Споры о коалиции

Ирак на протяжении нескольких недель находится в протестной агонии из-за требований пересчитать результаты парламентских выборов 10 октября. По итогам досрочного голосования шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра получил наибольшую поддержку: в его руках 73 мандата из 329 в местном парламенте. Следом за ними с 37 местами идёт суннитский альянс «Такаддум» экс-спикера парламента Мухаммеда аль-Халбуси.

Лидерскую тройку замыкают 35 независимых депутатов. Объединение «Государство закона» бывшего премьер-министра Нури аль-Малики и Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани получили по 32 места. Патриотический союз Курдистана добыл 16 мандатов, в то время как проиранская коалиция «Фатах» — только 15.

Правительство может быть сформировано коалицией, которая обеспечит большинство размером в 166 мандатов.

Результаты устроили не всех. Манифестации привели к созданию координационного комитета демонстраций, который стал базироваться вблизи «зелёной зоны». Координаторы протестных акций выразили готовность пойти на дальнейшую эскалацию, если центральное правительство так и оставит в силе нынешние итоги голосования.

Учитывая разрушительную для политической системы силу антиправительственных акций 2019 года, сохранение мощного протестного потенциала может привести к параличу государственной машины.

Месть за выборы

Беря во внимание слабые показатели проиранской коалиции «Фатах», некоторые аналитики сочли парламентские выборы благоприятным моментом для борьбы с влиянием Тегерана. Однако факт заключается в том, что и садристы, несмотря на их декларативно независимую позицию, вполне могут оказаться открытыми для взаимодействия с Исламской Республикой. Иранское влияние вряд ли можно измерить показателями одной или нескольких политических организаций.

Атака на премьерскую резиденцию, как полагают наблюдатели, могла стать акцией сопротивления со стороны тех сил, которые не получили по итогам парламентских выборов желаемого числа мандатов.

Мы говорим, что это сделали [проиранские] ополченцы, — цитирует The Guardian одного из иракских официальных лиц. — Мы думаем, что иранцы, возможно, знали об этом. Не более того.

По ряду предположений , устранение в 2020 году влиятельного командира КСИР Касема Сулеймани, отвечавшего за иранское влияние на Ближнем Востоке, и уменьшающиеся экономические возможности Тегерана привели к потере его тотального контроля над шиитскими военизированными формированиями на иракской арене и в других уголках региона. Это могло результировать в снижение их договороспособности и отказ от готовности соблюдать минимальные «правила приличия».