Покупатели передрались за новую модель iPhone в Дубае Lenta.ru: покупатели передрались за новый iPhone 15 в Дубае

Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

В Дубае покупатели передрались за новую модель iPhone 15, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источники. Один из очевидцев рассказал, что в торговом центре Dubai Mall, где проходили продажи, также наблюдалась давка.

Люди стояли [в очереди] заранее по брони. Продают только по два [iPhone] в руки, — сказал очевидец.

Ранее Apple представила линейку смартфонов iPhone 15 и новые девайсы на ежегодной осенней презентации. Новый iPhone получил такой же Dynamic Island вверху экрана, как у прошлогодних моделей iPhone Pro. Производитель обещает, что новый процессор S9 будет мощнее предыдущего на 50%.

Устройство будет доступно в пяти цветах: розовый, черный, белый, желтый и светло-зеленый. Корпус смартфона выполнен из алюминия с закругленными гранями, спереди и сзади стекло. 15-я версия обладает двумя размерами — экраном на 6,1 и 6,7 дюйма. Максимальная яркость дисплеев составляет 2000 нит.

Разработчики компании добавили в смартфон новую функцию: соединив указательный и большой пальцы, можно будет отклонить вызов, отключить будильник и листать страницы. Основной модуль камеры получил матрицу 48 мп. Отмечается, что цены в США будут начинаться от $799 для iPhone 15 и от $899 для iPhone 15 Plus.