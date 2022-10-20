Покойники вместо рыб: в Тунисе вылавливают трупы из Средиземного моря Трагедия с лодкой в небольшом курортном городе Туниса готовит почву для новой революции

Фото: Marios Lolos/XinHua/Global Look Press

Прибрежный город Зарзис на юго-востоке Туниса охватили протесты на фоне возмущения смертью мигрантов, утонувших на пути в Европу в сентябре. Как оказалось, власти обманывали семьи погибших, уверяя, что с ними все хорошо, а позже, когда рыбаки обнаружили тело одного из утопленников, вскрылась еще одна тайна местных властей.

Всего на затонувшей лодке было 18 человек, которые пытались добраться до итальянского острова Лампедуза. Вообще-то, семьи мигрантов, отплывающих в опасное путешествие по Средиземному морю, осознают все риски и заранее готовятся к худшему. Поэтому очередная пропавшая лодка, конечно, расстроила жителей города, но не до такой степени, чтобы выходить на улицы, ввязываться в перестрелки с полицией и требовать перемен. Напряжение начало расти, только когда в конце сентября лодка с мигрантами перестала выходить на связь, а власти в то же время заявили, что все с беженцами все хорошо, просто их арестовала ливийская морская полиция. Никаких других подробностей предоставлено не было. Зато один из местных рыбаков случайно наткнулся в море на два всплывших тела, в которых опознали отчаливших в сентябре мигрантов. Например, семья пропавшей девушки смогла опознать труп своей дочери по браслету на руке. Позже на берег выбросило вещи других мигрантов. Тогда жители Зарзиса поняли, что их друзья и родные не в ливийской тюрьме, а на дне морском.

Но власти Туниса, как считают недовольные, не предприняли никаких действий для поиска пропавших, хотя заявили, что задействовали «морские, воздушные и сухопутные радары», а также лодки и самолеты для поиска пропавших. Жители Зарзиса жаловались, что власти тратят все свои ресурсы, чтобы перехватить лодки с беженцами и не дать им доплыть до берегов Европы, а пострадавшим внимания не уделяют совсем.

В итоге горожане, большая часть из которых рыбаки, скооперировались, погрузились в рыбацкие лодки и начали искать своих земляков, поиски идут уже почти две недели. Ими были обнаружены тела ещё восьми погибших, которые передали местной администрации для идентификации.

Две недели рыбаки не работают, но нет ничего важнее того, чтобы быть рядом с нашими друзьями и родными. Власти обманули всех, они подтасовывали факты и вводили людей в заблуждение. День за днем они говорили обнадеживающие слова — то погибших якобы перехватила итальянская полиция, то ливийская, а сами тем временем занимались непонятно чем, — рассказал глава тунисской ассоциации моряков Шамседдин Бурасин информагентству Al-Araby Al-Jadeed.

Фото: Hasan Mrad/Keystone Press Agency/Global look Press

Моряки и рыболовы стали героями месяца для тунисцев. В социальных сетях набирает популярность хештег #государство моряков, под которым пользователи выкладывают фотографии и видео «людей моря», которые вместо рыбы теперь ловят в свои сети разлагающиеся тела мигрантов. Сами рыбаки тоже используют соцсети, чтобы сообщать о найденных телах.

Мы обнаружили еще одного из пропавших жителей Зарзиса. Мы не можем определить, это парень или девушка (на видео мужчина за кадром пытается прикрыть нос рукой. — NEWS.ru). Да помилует его Аллах и дарует ему высшую степень рая, — говорит рыбак в одной из опубликованных видеозаписей.

Как позже оказалось, власти и сами знали о том, что лодка затонула. Первые тела, которые передали им рыбаки для опознания, местное правительство просто закопало на кладбище для иностранных мигрантов, где обычно хоронят останки выходцев из стран Африки к югу от Сахары — их регулярно выбрасывает на берег вдоль побережья. Их закапывают в пластиковых пакетах без каких-либо церемоний, как говорят арабы — «без обмывания и савана», и на могиле есть только табличка с номером. Лишь после давления со стороны горожан могилы вскрыли. Выяснилось, что там похоронены те самые люди, которые якобы были где-то в Ливии или в Италии.

Неудивительно, что подобное поведение властей привело к массовым протестам. Жители Зарзиса требовали от власти сделать хоть что-то для поиска тел, а также улучшить условия, чтобы людям не приходилось рисковать жизнью в поисках куска хлеба. Когда местные жители поняли, что власти знали о гибели мигрантов и пытались скрыть тела, манифестации переросли в перестрелки с правоохранительными органами. Более того, при помощи Всеобщей тунисской конфедерации труда жители организовали всеобщую забастовку — в городе до сих пор не работают даже магазины и государственные учреждения.

Во время шествий протестующие несли портреты погибших, а также угрожали, что в случае если власти не обратят внимания на их жалобы, они прибегнут к другим жестким методам изъявления гражданской позиции. Небольшой курортный Зарзис буквально заполнен тысячами протестующих, которые требуют, чтобы виновных привлекли к ответственности. Тунисские протесты чем-то напоминают восстания в Иране, в них так же активно участвуют подростки. Так, когда демонстрация в Зарзисе проходила рядом с одной из школ, оттуда выбежал ученик, чтобы тоже покричать антиправительственные слоганы.

В конце концов, жалобы жителей услышали. Президент Туниса Кайс Саид организовал встречу с высшими государственными чиновниками по вопросу нелегальной миграции. Кайс поручил Министерству юстиции открыть судебно-медицинское разбирательство по делу Зарзиса, «чтобы тунисцы узнали всю правду о произошедшем, а те, кто стоит за злодеянием, понесли наказание за свою небрежность и халатность».

Формально дело сдвинулось, но сами жители города говорят, что искать остальные тела уже смысла нет, так как скорее всего власти скрывают их в городских моргах, где они лежат еще с начала трагедии. Многие тунисцы подозревают, что власти еще в первые дни после инцидента нашли большинство тел, но по каким-то причинам решили поскорее замять дело.

Фото: Jdidi Wassim/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Туниса Кайс Саид.

Раз власти так отчаянно пытались скрыть, что эта лодка затонула, значит, им есть что скрывать и они к этому причастны. Другого объяснения просто нет, — заявила мать пропавшего Мухаммеда Азиза Абдель-Карима.

Речь президента не успокоила жителей города еще и потому, что на следующий день власти Зарзиса арестовали гражданского активиста и отца одного из пропавших, когда они еще раз отправились на «кладбище иностранных мигрантов». Арест заставил жителей города позабыть об обещаниях президента. В социальных сетях даже появилась информация о том, что арестованного избили.

В то время, когда власти должны помогать семьям пропавших, предоставлять им психологическую помощь, чтобы пережить горе и шок, они отправляют к ним палачей, чтобы наказать их, — прокомментировал ситуацию арестованный гражданский активист Али Книсс.

Отчаявшись, некоторые семьи уже прямо говорят, что они не выдвигают никаких требований и лишь хотят получить тела своих детей, чтобы оплакать и достойно похоронить. Одна из матерей пропавших заявила, что даже если ее сын для власти — «простое число в статистике», она хочет, чтобы уважение проявили хотя бы к родителям.

Между тем протесты в Тунисе становятся все шире. Теперь тунисцы жалуются, что государство ничего не делает, чтобы молодые люди не бежали из страны. Они заявляют, что в городах нет ни работы, ни культурных и развлекательных центров. Мать одного из погибших говорит, что ее сын Валид был отличником, но у него не было никаких перспектив. На прошлой неделе в городах прошли массовые протесты против президента Кайса Саида. Его обвиняют в нехватке топлива и продовольственных товаров, экономического спада и безработицы в стране. Так же жителям Туниса не нравится, что президент, по их мнению, стремится прибрать к рукам всю политическую власть. В прошлом году он уже расширил свои полномочия с помощью новой конституции, уверяя, что это необходимо для спасения страны. К слову, «арабская весна» в 2010 году началась именно с Туниса. Требуя перемен, население вышло против бывшего президента страны Зина аль-Абидин Бен Али.

В последнее время миграция из Туниса обретает все более массовый характер, а рыбаки все чаще натыкаются на утопленников. Министерства обороны и МВД Туниса постоянно отчитываются об арестах организаторов незаконных переправ, перевозчиков, а также — их транспортных средств. В правительственных отчетах указано, что за первые восемь месяцев 2022 года было предотвращено более 1509 попыток нелегальной иммиграции в Италию.

По сей день Тунис остается одним из немногих успешных примеров, когда арабы сумели воплотить идеи «арабской весны», хоть и частично. Инцидент в Зарзисе заставляет многих тунисцев вспомнить это и подталкивает яростно отстаивать свои права. Сможет ли инцидент с лодкой в небольшом городке запустить новую масштабную революцию в Тунисе, а затем и во всем арабском мире? Исключать этого нельзя.