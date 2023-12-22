«Пока все сложно»: востоковед об экономической ситуации в Турции Востоковед Стародобцев: экономическая ситуация в Турции остается сложной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экономическая ситуация в Турции будет трудной, пока не состоятся местные выборы, заявил востоковед Иван Стародубцев. Эксперт подчеркнул, что «пока все сложно» и говорить об изменениях не проходится. По его словам, местные выборы состоятся весной 2024 года, пишет ИА SM.News.

Пока все сложно. И говорить об изменении экономической ситуации в Турции будет сложно до тех пор, пока не состоятся местные выборы. Местные выборы пройдут в марте и там все серьезно на самом деле. Там будут власти биться и за возврат Анкары, и за возврат Стамбула, — пояснил востоковед.

Экономические трудности возникли из-за высокой инфляции, слабой местной валюты и снижения иностранных инвестиций. Кроме того, много средств уходит на восстановление инфраструктуры после землетрясений. Стародубцев отметил, что сейчас Турцию спасают проекты, организованные с Россией, но Запад мешает их реализации, угрожая санкциями.

Самую интересную и более-менее реальную ситуацию мы начнем видеть с марта следующего года. Пока максимум, что удалось — это притормозить инфляцию. Это максимум, что удалось. Министр финансов выступил и сказал, что надо затянуть пояса, потерпеть, засучить рукава, — заключил востоковед.

Стародубцев ранее рассказал, что Запад «будет серьезно давить» на Турцию из-за ее отношений с Россией, если Анкара начнет закупать российские военные истребители. При этом европейские партнеры сами подталкивают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к такому решению.