Похожий на мину предмет обнаружили на корпусе танкера у берегов Ирака

https://static.news.ru/photo/282676f4-4b7c-11eb-94eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Подозрительный предмет, который может быть магнитной миной, заметили прикреплённым к корпусу нефтяного танкера, стоящего на приколе у берегов Ирака.

Об этом сообщает Associated press. По данным агентства, подозрительный объект обнаружили на танкере, который государственная иракская нефтяная компания использует в качестве хранилища сырья.

Как указывает портал Dryad Global, специализирующийся на безопасности судоходства, речь идёт о судне Polo под флагом Либерии. По предварительной информации, экипаж находится в безопасном месте. Другие подробности инцидента не раскрываются.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце ноября принадлежащий Греции танкер с нефтью подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии. В результате инцидента судно было повреждено. Никто из членов экипажа не пострадал. В декабре были совершены атаки на судно в Эль-Шукайке, на распределительную станцию ​​нефтепродуктов и на танкер в Джидде, а также на плавучую разгрузочную платформу в Джизане. Эксперты предрекают очередной виток так называемой танкерной войны.