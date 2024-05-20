Подсветку двух известных башен Тегерана отключат из-за гибели Раиси IRNA: власти Тегерана отключат посдветку башен Азади и Милад из-за гибели Раиси

Власти Тегерана отключат подсветку двух значимых объектов города — Башни Азади и Башни Милад — в знак скорби в связи с гибелью президента Ирана и других высокопоставленных лиц республики, сообщило агентство IRNA. Отмечается, что подсветку отключат вечером 20 мая.

Башня Азади считается главным символом Тегерана, ее называют «Воротами в Тегеран». В свою очередь башня Милад является самым высоким зданием в стране.

Вертолет с президентом Ирана 19 мая потерпел крушение в горах Восточного Азербайджана. Кроме Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Как пояснил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи, причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. В беседе стороны отметили обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего взаимодействия Москвы и Тегерана.

В свою очередь лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что гибель Раиси, а также покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда складываются в цепочку трагических совпадений. По его словам, при расследовании этих происшествий нельзя исключать ни одну из версий.