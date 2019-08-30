https://static.news.ru/photo/b0acb55a-cc08-11e9-aff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Представители водного парка развлечений Sealanya Seа Park в Турции сообщили подробности ЧП с 19-летней россиянкой. Она впала в кому, захлебнувшись в бассейне.

22 августа наши спасатели заметили, что что-то не так с 19-летней русской девушкой, плавающей в бассейне. Сразу же они оказали первую помощь и вызвали скорую помощь, — цитируют « Известия » сотрудников парка развлечений.

Собеседники издания пояснили также, что пострадавшая в течение восьми дней находилась в больнице, после чего медики дали разрешение на её транспортировку в Москву.

Также в аквапарке заявили, что у них нет записей инцидента с камер видеонаблюдения.

Как писал News.ru, 19-летняя москвичка потеряла сознание во время плавания в маске в бассейне. Её перевезли из Турции в Россию.