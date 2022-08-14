Подозреваемый в стрельбе в Иерусалиме сдался полиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый в стрельбе по автобусу и автомобилям рядом со стоянкой у Стены Плача в Иерусалиме сдался полиции. Как передает The Time of Israel, им оказался житель Восточного Иерусалима 26-летний Амир Сидави.

Ночью полиция проводила обыски в районе Сильван за пределами Старого города, куда подозреваемый предположительно скрылся после инцидента. Утром в ведомстве сообщили, что мужчина сдался сам: обстоятельства и место не уточняются, однако опубликована фотография пистолета, лежащего на полу автомобиля. Предполагается, что Сидави доехал на такси до полицейского участка, где сдался.

14 августа автобус с пассажирами обстреляли у Стены Плача в Иерусалиме, пострадали семь человек, среди которых была беременная женщина. Двое раненых находились в тяжелом состоянии, остальные получили ранения легкой и средней тяжести. Уточнялось, что по людям открыли огонь в момент, когда они садились в автобус.

Власти рассматривают инцидент как теракт. В ХАМАС (Исламское движение сопротивления) же нападение на автобус назвали «героическим» и заявили, что это «естественный ответ на ежедневные преступления оккупации против нашего народа, нашей страны и основных мусульманских и христианских объектов».