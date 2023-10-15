Поддубный рассказал, чем грозит Израилю сухопутная операция в секторе Газа Поддубный: Израиль ждут серьезные потери в сухопутной операции в Газе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль ждут серьезные потери во время сухопутной операции в секторе Газа, предположил военный корреспондент Евгений Поддубный в колонке для RT. По его словам, они могут превысить все совокупные потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за десятилетия. При этом журналист не сомневается, что израильтяне выполнят свою задачу и жалеть при этом бойцы никого не будут.

Уже понятно, что Израиль ждут серьезные потери в ходе сухопутной операции, которые могут превысить все совокупные потери Армии обороны Израиля за десятилетия. Мало кто сомневается, что АОИ выполнит задачу в Газе. Жалеть израильские бойцы никого не будут, политическое руководство страны уже дало зеленый свет собственным частям и подразделениям на любые действия, — пишет военкор.

Поддубный отмечает, что осложнить обстановку могут действия антиизраильских сил в регионе. Он напоминает, что Иран угрожает открыть второй фронт руками «Хезболлы» в случае вторжения в Газу, палестинские отряды действуют в Ливане и уже обмениваются с ЦАХАЛ болезненными ударами. Палестинские группировки могут действовать и из Сирии. Однако, отмечает военкор, это обострение все еще обратимо, а вот действия «на земле» приведут к длительным последствиям.

Потянет ли Израиль такую войну? Состояние вооруженных сил страны находится в нижней точке, провал с отражением атаки боевого крыла ХАМАС тому подтверждение. В Тель-Авиве продолжают надеяться, что Иран не рискнет открыто участвовать в боевых действиях, чтобы не идти на прямое столкновение с США. Но в данной ситуации у Ирана может не быть иного выбора, — считает военный корреспондент.

Он обращает внимание, что Израиль все-таки уже тянет с началом операции. Возможно, консультируется, чтобы предусмотреть максимальное количество вариантов, заключает журналист.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта несет в себе прямую угрозу для безопасности США. По его словам, странам — партнерам США важно не допустить преследования членов какой-либо общины по религиозному признаку.