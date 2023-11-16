Поддубный назал «пробиркой Пауэлла» операцию ЦАХАЛ в районе «Аш-Шифы» Поддубный сравнил операцию ЦАХАЛ в районе «Аш-Шифы» с вторжением США в Ирак

Операция Армии обороны Израиля в районе крупнейшей больницы сектора Газа «Аль-Шифа» представляет собой «классику неуклюжих манипуляций», заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, объяснения ЦАХАЛ можно сравнить с «пробиркой Пауэлла», послужившей медийным обоснованием американской военной кампании в Ираке.

Информационная кампания, которая сопровождает действия израильской армии в районе крупнейшей больницы Газы «Аль-Шифа» — это, конечно, классика неуклюжих манипуляций. Перед глазами вновь «пробирка Пауэлла», — написал военкор.

Поддубный напомнил, что ЦАХАЛ за несколько недель до начала операции заявила, что «Аль-Шифа» является командным пунктом ХАМАС. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что бойцы палестинского движения удерживают в бункере под зданием больницы порядка 200 заложников.

Это была информационная подготовка к штурму больницы, который, ясное дело, приведет к потерям среди врачей и пациентов. И вот случился штурм. Ну как штурм. Даже израильские военные признают, что противника в больнице не было, — отметил журналист.

Поддубный обратил внимание, что в результате операции ЦАХАЛ отчиталась об обнаружении 11 ржавых автоматов, бронежилетов, ноутбуков и компакт-дисков, которыми как минимум 10 лет уже никто не пользуется. По его словам, Израиль повторяет путь США и Великобритании, пытавшихся обосновать свое вторжение в Ирак. По его словам, Иерусалим допустил серьезный и довольно циничный «пропагандистский провал.

Вокруг больницы до сих пор лежат трупы убитых палестинцев, но военнослужащие ЦАХАЛ тащили с собой кувезы для детей. Кувезы в больнице и так есть. Вот электричества нет и топлива для генераторов нет. И солнечные батареи уничтожены авиацией Израиля. Двоечники и тут, — заключил он.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии установили оперативный контроль над гаванью сектора Газа. В ЦАХАЛ отметили, что в ходе операции были убиты 10 бойцов палестинского движения ХАМАС и уничтожены 10 шахт