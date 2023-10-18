Поддубный: Байден и дальше будет прикрывать «своих сукиных детей» в Израиле

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале обвинил Запад и президента США Джо Байдена в лицемерии из-за реакции на удар по больнице в секторе Газа. Его возмутило, что атаку с сотнями жертв среди мирного населения безапелляционно списали на «ракету ХАМАС», сняв подозрения с израильской армии. Поддубный отметил, что поведение лидера США показывает, что тот и дальше вместе с Западом продолжит поддерживать любые военные решения Тель-Авива.

Как легко жертв израильского удара по больнице в Газе списали на «ракету ХАМАС». Тут уж не «хвост виляет собакой», а сатанизм в чистом виде. Слова Байдена про «другую команду» — сигнал, мол, мы и дальше будем играть в максимальное лицемерие для того, чтобы прикрыть своих «сукиных детей», — написал Поддубный.

Военкор обвинил ЦАХАЛ в «безудержной мести», а США — в собственном чувстве исключительности, с которым страна нивелирует достижения в области гуманизма. Он сетует на то, что палестинский народ объявлен «законной целью» в войне между государствами.

В своей безудержной мести за террористическое нападение боевиков ХАМАС Тель-Авив превзошел оппонентов по всем статьям. Целый народ объявлен законной целью. <...> Планка допустимого вновь сдвинута на минимальный уровень. Средневековая жестокость в совокупности с современными средствами огневого поражения. И это возможно просто потому, что Штаты со своей «теорией собственной исключительности» отбросили все человеческие достижения в области гуманизма, — пишет журналист.

Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что ответственность за нанесение удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа несет Армия обороны Израиля. До этого посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ответственными за удар являются члены группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский подверг критике свое изначальное безоговорочное согласие с утверждением, что госпиталь в секторе Газа атаковала ЦАХАЛ. Он объяснил, что на такое восприятие повлиял ряд решений официального Израиля на протяжении последней недели.