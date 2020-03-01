https://static.news.ru/photo/f9559f96-5bba-11ea-bffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Боевики с помощью Турции захватывают юг сирийской провинции Идлиб. Несколько районов оказались в руках террористов после массированной бомбардировки позиций Сирийской арабской армии. По предварительным данным, радикалы захватили пять городов.

В некоторых регионах Дамаск не может достойно сопротивляться противнику из-за отсутствия тяжёлой техники. Она необходима для отражения нападений на юге Идлиба, передаёт портал AMN.

Турецкие военные беспилотники поддерживают атаки сил террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и союзных бандформирований на позиции правительственной армии Сирии в провинции Идлиб.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

Ранее NEWS.ru писал, что командование сирийской армии сообщило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.