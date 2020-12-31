Подарок ХАМАС: от Катара ждут примирения с Израилем

Тесная работа Израиля и Катара над урегулированием ситуации в секторе Газа может ускорить процесс официальной нормализации отношений двух стран. По крайней мере, в этом уверены высокопоставленные представители еврейского государства. Согласно их оценкам, подвижки в этом деле могут появиться во время президентства Джо Байдена.

О том, что отношения между Израилем и Катаром находятся в полушаге от официального оформления, заявили источники издания The Jerusalem Post. Несмотря на то, что публично катарский правящий дом отвергает любую возможность реанимирования контактов с еврейским государством, собеседники The Jerusalem Post уверены, что ситуация качественно изменится с приходом к власти в США Джо Байдена и его команды. По их словам, в этом процессе должна сыграть роль уже налаженная координация израильтян и катарцев, направленная на предотвращение экономического коллапса в администрации сектора Газа и на умиротворение местных боевиков.

Нередко при непосредственном участии МОССАДа аравийская монархия предоставляла руководству палестинского анклава миллионы долларов, чтобы сохранить экономическое положение Газы и получить гарантии прекращения огня. Такая модель финансирования давала передышку в боевых действиях, но только на время. После того, как у контролирующей анклав группировки ХАМАС заканчиваются деньги, она, как правило, возобновляет ракетные обстрелы позиций соседа.

Слухи о том, что в отношениях Катара и Израиля появилась тенденция на сближение, начали циркулировать в конце октября. Тогда 13 канал израильского телевидения приводил мнение неназванных официальных лиц, которые посещали с рабочим визитом эмират для разрешения вопросов, связанных с ситуацией в секторе Газа. По итогам бесед в Дохе у них сложилось впечатление, что позиция Катара по поводу процесса арабо-еврейской нормализации меняется.

Кроме того, существует гипотеза, что после того как Израиль нормализовал отношения с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном, он может рассматриваться катарским правящим домом как возможный посредник в межаравийском споре: Катар уже несколько лет находится в экономической, дипломатической и транспортной блокаде, установленной Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и примкнувшим к ним Египтом. Израильтяне полагают, что Доха видит в контактах с Тель-Авивом способ вернуть себе благосклонность соседей по Аравийскому полуострову. Правда, катарцы эти спекуляции отвергают.

В отличие от таких стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), как ОАЭ, Катар был менее всего склонен вести прагматичную политику на «израильском» направлении. Если у ряда аравийских монархий ещё до официального восстановления отношений с еврейским государством была налажена с ним работа в сфере обмена разведданными на уровне компетентных ведомств, то Доха придерживалась более традиционной для арабских стран линии. Катарцы считают, что палестинское урегулирование заслуживает больших усилий, чем те, которые предпринимает Израиль.

Тем не менее в ситуации вокруг Катара очень многое меняется. По неофициальным данным, в скором времени блокада вокруг него может рухнуть, и он, вероятнее всего, разморозит отношения с соседями. Так, саудовский король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд уже сделал официальное приглашение эмиру Катара Тамиму бен Хамад Аль Тани принять участие в саммите ССАГПЗ, запланированном на январь. Это может стать шагом к межаравийскому примирению, которое, в свою очередь, по некоторым ожиданиям, смягчит позицию Катара по арабо-еврейской нормализации.