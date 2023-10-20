Под завалами церкви в Газе могут находиться десятки человек Naftemporiki: под завалами церкви в Газе могут находиться десятки человек

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Десятки человек могут находиться под завалами греческой православной церкви Святого Порфирия, разрушенной бомбой в Газе, сообщает издание Naftemporiki со ссылкой на источники в регионе. По их данным, во время авиаудара в церкви находились искавшие убежища прихожане.

Издание подчеркнуло, что церковь подверглась бомбардировке Израиля, под ее руинами могли погибнуть десятки палестинцев. Кроме прихожан, в церкви спасались от авиаударов вынужденные переселенцы из северных и южных районов Газы. Предположительно, в храме искали убежище сотни человек.

Телеканал ERT-1 ранее сообщил, что греческая православная церковь святого Порфирия в секторе Газа оказалась разрушена в ходе обстрелов израильскими вооруженными силами. По данным ERT, в храме было 50 человек, большинство из них — женщины и дети.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. С 18 октября там проводится антитеррористическая операция, в результате которой задержали десять боевиков, еще несколько были ликвидированы. Израильский самолет нанес удар по отряду вооруженных террористов в лагере Нур-Шамс, рассказали в ЦАХАЛ.