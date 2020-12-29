Под залпы в Сирии: Россия и Турция поторапливают друг друга

Россия и Турция хотели бы побыстрее разрешить все конфликтные вопросы вокруг ситуации на севере Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совместной группы стратегического планирования и беседы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Сочи. Накануне в Арабской Республике обострилась ситуация: контролируемый курдскими формированиями город Айн-Исса стал объектом обстрелов. Анкара считает, что он должен быть очищен от иррегулярных сил, согласно договорённостям с Москвой. Однако пока что этот населённый пункт остаётся проблемным узлом.

По итогам заседания Совместной группы стратегического планирования Лавров сообщил, что одной из тем переговоров с турецкой стороной была реализация договорённостей между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом «по реализации всех задач в идлибской зоне деэскалации».

mid/vk.com

Эти задачи решаются, мы бы хотели, чтобы это происходило быстрее, — сказал шеф российской дипломатии. — Будем продолжать оказывать содействие работе Конституционного комитета, в том числе с учётом предстоящей в конце января его уже пятой сессии редакционной комиссии, которая должна приступить к работе над сирийской конституцией.

Ситуация накануне встречи Совместной группы стратегического планирования обострилась в районе Айн-Иссы. Так, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вячеслав Сытник предупреждал, что военная полиция РФ была вынуждена прекратить сопровождение машин на стратегически важной трассе М4 на время. Причиной стало то, что турецкие силы и лояльные им оппозиционные группировки вели огонь по целому ряду районов, в том числе по окрестностям города, где действуют курдские формирования. Именно там с начала декабря шли интенсивные перестрелки. Если турецкая сторона считает, что Айн-Исса входит в число зон, которые должны быть очищены от курдских сил, по договорённостям с РФ, то Москва смотрит на ситуацию несколько иначе.

Приоритетное внимание уделили ситуации в Нагорном Карабахе, — также проинформировал Лавров. — Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта своих обязательств. В частности, в рамках договорённости, которая была подписана президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении 9 ноября, а также в рамках российско-турецкого совместного центра по контролю за выполнением обязательств по прекращению огня.

Мевлют Чавушоглу mid/vk.com

В то же время Москва и Анкара подтвердили нацеленность на сохранение военно-технического сотрудничества (ВТС) вопреки санкционному нажиму со стороны Вашингтона. По словам Чавушоглу, Белый дом «откровенно лоббирует интересы американских производителей при помощи нерыночных, нелегитимных методов». Лавров, в свою очередь, добавил, что двусторонние отношения с Турцией не зависят ни от какого санкционного давления.

Отношения между РФ и Турцией самоценны и самодостаточны. Они не зависят от чьих-то агрессивных, недружественных действий, не зависят от чьих бы то ни было прихотей. Они опираются на национальные интересы каждой из наших стран и на решимость сотрудничать взаимовыгодно через поиск баланса этих интересов, — отметил министр.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу mid/vk.com

Как кажется, стороны нашли понимание и по вопросам, связанным со статусом важнейших святынь в Турции. По крайней мере, российская сторона увидела в Турции готовность поддерживать Собор Святой Софии и церковь Христа Спасителя, которым был присвоен статус мечетей, в надлежащем виде и обеспечивать к ним доступ для всех верующих.

Важнейшим техническим вопросом стало согласование встречи Путина и Эрдогана, которая может состояться в 2021 году на территории Турции. По словам Лаврова, дата встречи на высшем уровне будет определена дополнительно. Заседание же Совместной группы стратегического планирования позволило с точностью определить те вопросы, которые необходимо решить в скором времени для качественной подготовки Совета сотрудничества высшего уровня, возглавляемого Путиным и Эрдоганом, заключил шеф российской дипломатии.