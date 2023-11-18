Под угрозой бомбардировки ЦАХАЛ находятся 160 тяжелобольных и младенцев В больнице «Аш-Шифа» остаются 34 новорожденных и около 126 тяжелобольных

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Более 30 новорожденных и свыше сотни тяжелобольных пациентов до сих пор остаются в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщила телеканалу Al Hadath министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле. ЦАХАЛ требовала эвакуировать всех из здания, поскольку учреждение находится в зоне проведения наземной операции против движения ХАМАС в Газе.

В больнице «Аш-Шифа» все еще остаются 34 новорожденных и 126 тяжелобольных пациентов, — указала министр.

Кайле отметила, что с ними в больнице находятся пять медицинских работников. Главврач больницы ранее заявлял, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории учреждения нет бойцов ХАМАС. Он говорил о невозможности эвакуировать за час всех людей из учреждения. По его словам, в госпитале находятся тысячи людей, некоторые из которых в критическом состоянии.

Число людей, погибших в ходе конфликта в секторе Газа, выросло до 11 470. При этом официальная статистика не обновляется уже несколько дней, поскольку в системе здравоохранения анклава произошел коллапс. В списках погибших числятся по меньшей мере 4710 детей и 3160 женщин. В ходе конфликта 29 800 человек получили ранения различной степени тяжести. С 7 октября по 16 ноября было повреждено около 300 образовательных учреждений и свыше 222 тысяч жилых домов.