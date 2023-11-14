Почти 40 младенцам в больнице «Аш-Шифа» в Газе потребовалась помощь NBC: в больнице «Аш-Шифа» в Газе 36 младенцам необходима неонатальная помощь

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа 36 младенцев нуждаются в неонатальной помощи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на одного из врачей. По словам медика, детям необходима эвакуация, однако с этим возникают сложности.

Как рассказал сотрудник больницы, новорожденные живы. По словам медика, израильские военные работают над созданием портативных инкубаторов для младенцев, однако для их работы необходимо электричество, которое отсутствует в медицинском учреждении. Врач настаивает на эвакуации детей, однако, по его утверждению, в ЦАХАЛ не дают на это разрешения.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля организовала передачу инкубаторов для недоношенных детей в медицинский центр «Аш-Шифа». Оборудование поступило от одной из израильских больниц. Военные отметили, что они остаются привержены «моральным и профессиональным обязанностям» и проводят четкую границу между гражданскими лицами и радикалами ХАМАС.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на заместителя министра здравоохранения анклава Юсефа Абу аль-Риша сообщал, что порядка 34 пациентов больницы «Аш-Шифа» погибли из-за перебоев в подаче электроэнергии и из-за отсутствия топлива для генераторов. Отмечалось, что среди жертв есть дети.