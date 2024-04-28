Почти 200 подозреваемых в работе на ИГ и РПК задержали в Турции

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В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали почти 200 подозреваемых в участии в деятельности «Исламского государства» (ИГИЛ, движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил глава МВД республики Али Ерликая на своей странице в Twitter (X). Массовые задержания были проведены в ходе рейдов на территории 40 провинций страны.

Как отметил Ерликая, операцию проводили сотрудники департамента разведки, департамента по борьбе с терроризмом, а также полиции. По его словам, их действия координировали Генпрокуратура, Главное управление жандармерии и Главное управление безопасности Турции.

В провинциях Адана, Айдын, Чорум, Газиантеп, Кайсери и Мерсин задержаны 38 подозреваемых. Было изъято большое количество цифровых материалов и крупные суммы в иностранной валюте и турецких лирах, — написал он.

Также рейды проводились еще в 34 провинциях Турции, в том числе в Анкаре, Анталье, Измире и Стамбуле. Там, отметил Ерликая, было задержано 147 лиц, подозреваемых в пособничестве РПК или в работе внутри нее.

Они работали внутри медиаструктуры сепаратистов, вели пропаганду в соцсетях, выпускали пропагандистские программы и публикации на новостных сайтах, связанных с организацией, работали корреспондентами для этих СМИ, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Высший уголовный суд Стамбула вынес приговор гражданке Сирии Ахлям аль-Башир, которая устроила теракт на проспекте Истикляль в ноябре 2022 года. Ей назначили семь пожизненных сроков и 1794 года лишения свободы. Обвинение запрашивало для нее срок от 1949 до 3009 лет.