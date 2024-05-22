Почему упал вертолет Bell 212 с президентом Ирана: три главные версии

Фото: AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS/EPA/ТАСС

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

19 мая в Иране произошла одна из тех авиакатастроф, обсуждать которую будут не одно десятилетие. В этот день была потеряна связь с вертолетом иранского президента Ибрахима Раиси, а затем информационные агентства всего мира сообщили, что вертолет разбился и никто из восьми человек, находившихся на его борту, не выжил.

Три основные версии

Как это всегда бывает в подлобных случаях, основными версиями катастрофы были сразу названы: человеческий фактор, техническая неисправность и внешнее воздействие. Последняя версия, похоже, уже всерьез не рассматривается — иранские власти ничего не сообщают о том, что вертолет упал в результате диверсии. Да и на месте крушения следов внешнего воздействия пока не обнаружено.

Человеческий фактор пока рассматривается как одна из причин катастрофы. Но мало кто сомневается в высочайшем профессионализме пилотов президентского отряда, которые имеют колоссальный налет со времен ирано-иракской войны. Не стоит лишний раз говорить, что за штурвалы президентских вертолетов и самолетов допускаются пилоты экстра-класса, лучшие из лучших. Хотя полностью исключать человеческий фактор все равно нельзя, ведь людям свойственно допускать роковые ошибки.

Остается третья версия — техническая неисправность. И именно она может стать основной. По той простой причине, что состояние иранских летательных аппаратов последние десятилетия далеко от идеальных. И это еще мягко сказано. Практически все иранские летательные аппараты имеют большой срок эксплуатации и сервисное обслуживание сомнительного качества из-за многолетних антииранских санкций.

Возраст — понятие относительное

Сразу после катастрофы стало известно, что иранский президент Раиси разбился на американском вертолете Bell 212. Разработка базовой модификации Bell UH-1 началась в середине 1950-х годов, а затем, в течение долгих лет, вертолет постоянно совершенствовался.

Но говорить о том, что конструкция винтокрылой машины устарела, было бы неправильно. Во-первых, многие вертолеты выпускаются десятилетиями и при постоянной модернизации остаются вполне конкурентоспособными. А во-вторых, Bell UH-1 оказался очень удачной машиной, с огромным модернизационным потенциалом и фантастической надежностью.

Именно этот вертолет и его модификации стали самыми массовыми винтокрылыми машинами в мире и выпускаются до сих пор. Например, в 2015 году свет увидела японская версия Subaru-Bell 412EXP. И можно не сомневаться, что вертолет-ветеран будет выпускаться и через десять лет, а возможно, доживет и до своего столетия.

Так что такое понятие, как возраст вертолета, оно весьма относительное. Достаточно посмотреть на наш Ми-8 или польский PZL W-3 Sokol, построенный на базе советского Ми-2 начала 1960-х годов.

Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане 19.05.2024 г. Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси

Вертолет просто устал

Другое дело — техническое состояние всего иранского авиапарка, которое давно вызывает озабоченность специалистов. Если до 1979 года Иран обладал одними из лучших ВВС в Ближневосточном регионе и современным парком гражданских самолетов и вертолетов, то после Исламской революции февраля 1979 года все связи с США и Западной Европой были прекращены. Страна до сих пор находится под санкциями.

Современная авиатехника и запчасти в Иран не поставлялись с начала 80-х годов. Более того, под давлением США от таких поставок были вынуждены отказаться и другие страны. За годы нахождения под санкциями иранцы научились многие запчасти выпускать самостоятельно, но все равно авиапарк Ирана продолжал необратимо изнашиваться и устаревать. Как известно, даже при самой бережной эксплуатации ресурс любого самолета или вертолета не может быть безграничным.

Судя по всему, тот самый Bell 212, на котором разбился иранский президент, не мог быть моложе 1979 года. А это означает, что вертолет находился в эксплуатации 45 лет. И даже у надежного и неприхотливого Bell 212 рано или поздно наступает усталость металла, расшатывается клепка корпуса, вылезают другие хронические болячки. После чего аппарат либо отправляют на капитальный ремонт, либо списывают. Но и капремонты нельзя проводить бесконечно, всему есть предел.

Вот почему версия о технической неисправности вертолета может быть приоритетной. Если бы Раиси разбился на вертолете с небольшим налетом, то это выглядело бы странно. Но когда происходит отказ какой-либо системы у машины, разменявшей пятый десяток, то одной из наиболее вероятных причин катастрофы является именно техническая неисправность.

Впрочем, это всего лишь предположения. А окончательные ответы на все вопросы даст только следствие.

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