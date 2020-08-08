По меньшей мере 43 сирийца погибли при взрыве в Бейруте

https://static.news.ru/photo/38c7a87a-d96c-11ea-8930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

В результате мощного взрыва в порту Бейрута погибли по меньшей мере 43 гражданина Сирии, сообщили в сирийском посольстве в Ливане.

Посольство окажет содействие в передаче тел погибших родственникам, часть граждан будет похоронена в Ливане, — цитирует заявление посольства агентство SANA.

В документе также говорится, что данные о жертвах происшествия не являются окончательными. С 2011 года на территории Ливана находится более 1,5 миллиона сирийских беженцев.

Прогремевший четыре дня назад в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, более 60 человек пропали без вести после взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в отчёте Министерства здравоохранения страны.