По делу о коррупции в Merlion задержали нескольких сотрудников ФСБ

Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru

Несколько сотрудников одного из подразделений ФСБ, отвечавших за контроль за правоохранительными органами, были задержаны по делу компании Merlion, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. По версии следствия, они вымогали у руководства компании пять миллиардов рублей за завершение расследования.

Отмечается, что задержание сотрудников правоохранительных органов произошло на прошлой неделе вместе с бывшим начальником Следственного управления СКР по Северо-Западному округу Сергеем Ромодановским, следователем того же подразделения Андреем Жерютиным и начальником следственного отдела в Хорошевском районе (входящем в это же Следственное управление) Рустамом Юсуповым. О событиях стало известно только сейчас.

Напомним, что офицеров юстиции подозревают в получении взяток, мошенничестве, фальсификации доказательств и участии в преступном сообществе. Известно, что Юсупов был начальником Хорошевского следственного отдела. Ромодановский возглавлял Следственное управление по СЗАО, а Жерютин работал его заместителем. После предъявления обвинений задержанным Басманный суд вынесет решение об избрании меры пресечения.

Бывшего генерального директора Merlion Вячеслава Симоненко обвиняют в создании преступного сообщества. Следствие также установило, что он инсценировал покушение на себя, чтобы завладеть всеми активами компании и вымогать деньги у партнеров. В прошлом году ему было предъявлено обвинение.