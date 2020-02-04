https://static.news.ru/photo/bc9b53de-4715-11ea-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Пленные боевики сообщили о том, что Турция и Саудовская Аравия оказывают финансовую помощь террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), а также снабжают террористов «живой силой». Об этом сообщает ТАСС.

Нас задержали турецкие полицейские и сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне «Джебхат ан-Нусры», они убьют или арестуют мою семью <...>. Они дали мне зарплату — $100, — процитировали заявление одного из пленных Махмуда ан-Наджима в ТАСС.

Он добавил, что турецкая сторона угрожала безопасности его родственников. Махмуд ан-Наджим отметил, что всё снабжение осуществляет Саудовская Аравия и Турция.

Моей семье не хватало денег на еду. А этот отряд набирал мужчин и давал деньги. Я записался. Потом воевал в разных группах — «Ахрар аш-Шам», «Сирийская свободная армия», «Харакат Нур ад-Дин аз-Зинки». Все эти группы входили в состав «Джебхат ан-Нусры», — привели слова другого боевика Хусейна Абдель Азиза в ТАСС.

Ранее военные сирийской армии освободили населённый пункт, где был расположен форпост террористической группировки.

Отмечается, что турецкая сторона отправила почти 200 единиц боевой техники, в том числе и танки, 2 февраля на границу с Сирией.

Как писал NEWS.ru ранее, четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли недалеко от Алеппо в Сирии. Офицеры ехали на машине, которая подорвалась на фугасе. Затем раненых сотрудников ФСБ расстреляли боевики.