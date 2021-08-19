Писательница сообщила, что афганских женщин нужно спасать

Женщина создаёт уют и домашний очаг, однако талибы привыкли жить так, что относятся к ним, как к вещам, поэтому их надо спасать. Об этом «Новым Известиям» рассказала писательница Мария Шаповалова.

Людям, говорящим, что «у исламистов такая культура», хочется сказать: хватит придуриваться, нет таких «культур», носителям которых хочется, чтобы над ними издевались, чтобы их унижали и убивали, — отмечает Шаповалова.

Несмотря на то, какая в Афганистане культура и насколько фундаментальны их ценности, человечество в XXI веке не должно жить, как в средневековье. Поэтому афганских женщин необходимо спасать от унизительной для них культуры, считает писательница.

Она сравнила ситуацию, которая сейчас происходит в регионе, со случаем времён Второй мировой. Тогда несколько государств могли спасти корабль с евреями, который отправили в гитлеровскую Германию, но почему-то отказались. Теперь, более полувека спустя, все показательно посыпают голову пеплом и сожалеют о произошедшем. Но от этого легче не становится.

Теперь ситуация повторяется. На сегодняшний день есть все возможности, чтобы спасти афганских женщин, однако многие всё ещё пытаются оправдаться мыслью о том, что на самом деле они хотели издевательств и такой жизни. Но это не культура, а убийство и насилование, подытожила Шаповалова.

Ранее жительницу Афганистана до смерти забили боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан». Они потребовали, чтобы она кормила их, но у неё не оказалось денег. В итоге мать четверых детей убили прямо у них на глазах.