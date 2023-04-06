Писатель указал на проигрыш Запада в противостоянии с Россией Al Hadath: на Западе признали проигрыш в противостоянии с Россией

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли признал, что Вашингтон и НАТО не достигнут цели стратегического разгрома России, заявил палестинский писатель и политический аналитик Рами аш-Шаер. Об этом говорят слова генерала о невозможности для Украины добиться желаемых результатов в конфликте с Москвой, подчеркнул он в статье для арабского канала Al Hadath.

Марк Милли заявил, что украинские силы не смогут отвоевать территорию у России в этом году, подчеркнув, что это «очень серьезная и сложная» военная миссия. Другими словами, Марк Милли подчеркнул, что США и НАТО сделали все возможное, но Украина не сможет достичь своих целей в спецоперации, — считает Рами аш-Шаер.

Он уточнил, что «стратегического разгрома России», если верить словам генерала, у США с НАТО не получилось.

Ранее сообщалось, что Россия симметрично отвечает на гибридную войну Запада, это вынужденная реакция самообороны. Такую оценку происходящему дал руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров. По его словам, гибридная война против Москвы ведется не первый год, в последнее время стали наращиваться меры военного давления.