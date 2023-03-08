Пилотируют истребители, летают на Марс: как женщины Востока берут своё Арабские леди срывают оковы, но мужчины не спешат их отпускать

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Международный женский день 8 Марта на Ближнем Востоке раньше никогда не был особо важным праздником. Местным женщинам он скорее напоминал о том, как сильно они отстают в правах и свободах по сравнению со всем миром. Но, благодаря реформам и усилиям правозащитниц, с каждым годом поводов отметить праздничный день становится все больше. Как арабские девушки, которым еще несколько лет назад нельзя было выходить в одиночку из дома, теперь летают в космос и пилотируют истребители — в обзоре NEWS.ru.

Женщины вышли на работу

Лидерами в расширении прав женщин на Ближнем Востоке в последние годы стали вовсе не светские страны вроде Ливана, а монархии Персидского залива, известные своим консерватизмом.

Еще в 2010-х годах женщин здесь пороли и забивали камнями. Жизнь арабки могла оборваться, стоило мужу заподозрить ее в измене и заявить об этом в суде. Как правило, суды довольно быстро выносили смертный приговор. Формально такие порядки в монархиях Залива все еще сохранились, но им уже почти не следуют.

Объединенные Арабские Эмираты стали одной из первых стран, где порядки начали меняться.

Фото: Pierrick Le Bourdiec/CC BY-SA 4.0 Найла Аль Хаджа — первая женщина-режиссер в ОАЭ

Там женщины вышли на работу. Еще в конце 2000-х местные женщины составляли всего 20% от общей рабочей силы страны, а к 2022 году эта цифра выросла уже до 66%. Сейчас жительницы ОАЭ

возглавляют крупные ассоциации (художница и куратор выставок современного искусства Хур Аль Касими возглавляет эмиратский Художественный фонд Шарджи);

снимают кино (Найла Аль Хаджа — первая женщина-режиссер и продюсер в ОАЭ);

основывают компании по биоинженерии;

даже становятся боевыми пилотами (Марьям Аль-Мансури стала первой женщиной, получившей звание летчика-истребителя в ВВС ОАЭ, а также первой женщиной, выбравшей такую профессию во всем Персидском заливе, она участвовала в боевых вылетах в Сирии).

Женщины устремились в политику

Эмиратские женщины столь активно устремились в политику, что занимают уже две трети должностей госсектора. В том числе и высокопоставленные посты. Например — министерские.

Так, дамы в ОАЭ возглавляют министерства культуры, молодежи, окружающей среды, международного сотрудничества, передовых технологий, общественного развития, а также счастья и благополучия. Тот факт, что ОАЭ в международных индексах считаются одной из самых счастливых стран мира, тоже во многом заслуга местных женщин.

С приходом женщин в политику меньше становится и сексистских ограничений. Новое поколение жительниц Эмиратов узнают о табу и запретах скорее из пугающих рассказов матерей и бабушек, чем из собственного опыта. У них есть почти все права, которыми довольствуются девушки в других передовых странах мира. Усилиями местных феминисток в индексе гендерного неравенства ООН некогда консервативные Объединенные Арабские Эмираты сейчас находятся между Бельгией и Австрией, занимая 11-еместо (Россия, к слову, отстает и находится на 50-й строчке).

Фото: shutterstock В самых консервативных странах женщинам еще несколько лет назад не разрешалось выходить на улицу без мужского сопровождения

В отличие от большинства стран, женщины здесь чувствуют себя в максимальной безопасности, — рассказала NEWS.ru владелица сети салонов красоты в Дубае. — Нас очень уважают. В советское время на юге России мне было страшно возвращаться одной домой даже просто вечером после пар. Здесь я могу ночью заснуть на лавочке, и никто со мной ничего не сделает.

Женщины покоряют космос

Первую арабскую миссию на Марс запустила именно женщина. В феврале 2021 году случилось историческое событие — на орбиту Красной планеты был выведен зонд, названный популярным в арабском мире женским именем — Аль-Амаль («Надежда»). Космический аппарат был создан в ОАЭ командой ученых, которая на 80% состояла из женщин.

Лицом миссии стала 33-летняя Сара аль-Амири, министр по развитию высоких технологий ОАЭ. Молодая женщина была замглавой марсианской программы и ее научным руководителем, принимала непосредственное участие в создании орбитального аппарата. Он разрабатывался в Космическом центре имени Мухаммеда бин Рашида, где Сара работала сначала компьютерным инженером, а затем специалистом в области космических технологий. «Когда мне было 12 лет, я увидела снимок галактики Андромеды, ближайшей к нашему Млечному пути. Так родилась моя мечта о космосе», — рассказала аль-Амири.

Фото: ssc.gov.sa Райна Барнави из Саудовской Аравии полетит в космос. Она рассказала о своей мечте NEWS.ru

Женщины представлены и в космической программе Саудовской Аравии. Совсем скоро на орбиту отправится 33-летняя Райна Барнави — первая женщина-астронавт королевства. Она изучала биомедицину и специализируется на изучении раковых стволовых клеток.

Корреспонденту NEWS.ru удалось связаться с будущей покорительницей космоса.

Прежде всего, я хочу выразить благодарность нашему лидеру Мухаммеду бин Салману (наследному принцу королевства и главному инициатору либеральных реформ. — NEWS.ru). Когда я в детстве мечтала о полете в космос, то даже не предполагала, что когда-нибудь эта мечта воплотится. До сих пор не верю, что я своими глазами увижу Землю с орбиты. Сейчас у меня идут постоянные инструктажи и учения. Спасибо вам, что освещаете нашу эмансипацию, — поделилась Барнави.

Женщины пришли в науку

Арабские женщины стали играть важную роль в развитии научных исследований и инноваций на Ближнем Востоке. По данным ЮНЕСКО, до 57% выпускников факультетов науки, техники, инженерии и математики в арабских странах составляют женщины. Конкретно в Объединенных Арабских Эмиратах 61% студентов кафедр естественных наук университетов составляют женщины.

В 2020 году ЮНЕСКО вручила специальную премию 14 арабским женщинам, отмеченным за новаторские исследования и открытия в области фотоники и трансплантации органов.

Женщины освободились от опеки мужчин

Пример с ОАЭ взяла Саудовская Аравия, где наследный принц Мохаммед бин Сальман продвигает либеральные реформы. Напомним, вплоть до 2006 года женщины королевства даже не могли получить удостоверение личности без согласия мужа или отца.

Под прямым или косвенным запретом для женщин оставались:

выходы из дома без сопровождения мужчины;

возможность самостоятельно работать, получать образование, общаться с другими мужчинами за пределами семьи;

водить автомобиль.

Фото: shutterstock В Саудовской Аравии женщины получили право водить автомобиль

Сейчас Саудовская Аравия не только идет по стопам ОАЭ, но и всячески старается обогнать соседей, сделав саудовских женщин самыми счастливыми арабками.

Эти изменения проходили постепенно. В 2013-м саудовцы декриминализовали езду женщин на велосипедах (но проезжать мимо мужчин им все еще было нельзя). В 2015-м им разрешили голосовать и баллотироваться на муниципальные должности, а позже дали право посещать спортивные стадионы и водить машины.

Особенно женщинам понравились реформы в области бракоразводного процесса. Внезапно они получили право регистрировать отмену брака без согласия мужа. Окрыленные реформой женщины по всей стране начали разводиться с мужьями под самыми разными предлогами — например, если суженый взял еще одну жену (хотя ислам дозволяет иметь до четырех супруг).

Так же, как и в соседних Эмиратах, женщины в Саудовской Аравии теперь могут занимать высокопоставленные посты в правительстве и даже в армии. К примеру, летом 2022 года 35-летняя Аль-Шехана аль-Азаз вступила в должность замгенсека кабинета министров.

Женщины королевства идут и в необычные и редкие специальности. К примеру, украшают родные города массивными футуристическими художественными проектами и водят ультрасовременные поезда между священными городами Меккой и Мединой. Вступить в «отряд машинисток» было столько желающих, что местному агентству даже пришлось проводить конкурс!

Фото: shutterstock Современные поезда между Мединой и Меккой водит женщина!

Россиянка Наташа, которая в 2000-х годах вышла замуж за араба и поехала с ним в Саудовскую Аравию, подтвердила NEWS.ru, что контраст разителен. В прежние времена положение женщин в стране было настолько печально, что реальность оказалась хуже всех стереотипов.

Даже в магазин нельзя было сходить. Продавцы отказывали мне в обслуживании. Помню самый ужас, когда я спустилась с больной дочерью в аптеку и мне не дали жаропонижающее потому, что со мной не было мужа, — вспоминает Наташа, которая теперь получила больше свобод.

К слову, иностранки, которые теперь приезжают в Саудовскую Аравию (например, в составе иностранных делегаций), до реформ Мухаммеда бин Сальмана не могли даже пройтись по городу без сопровождения коллег-мужчин или поселиться в одиночку в номере отеля. Абайи (закрытые платья в пол) и платки были обязательны. Теперь иностранкам в Эр-Рияде не обязательно покрывать голову. В столице работают рестораны, где смешанные группы могут посидеть вместе. А обозревательнице NEWS.ru с коллегой-женщиной доводилось заказывать ночью такси в центре города, и никаких проблем не возникало.

Женщины добились прав в браке

Даже в самых светских странах Ближнего Востока вроде Ливана женщины сталкиваются с серьезными вызовами. К примеру, ливанцы лишь недавно отменили закон, который позволял насильнику избежать наказания. Достаточно было жениться на жертве. Родители, как правило, шли на чудовищную сделку, иначе их дочь рисковала остаться опозоренной и одинокой.

Фото: shutterstock Мир стремительно меняется, а вместе с ним и положение женщин. Но полной свободы они еще не добились

В 2017 году борцы за права женщин в Ливане добились отмены статьи 522 Уголовного кодекса. Их кампания была поддержана министром по делам женщин — к слову, мужчиной, который признал, что закон происходит будто «из каменного века». Аналогичное законодательство было отменено в Тунисе и в Иордании. К числу государств, сохраняющих аналогичную лазейку, относятся Алжир, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Ливия и Сирия.

К слову, о браке: в большинстве арабских стран женщины все еще не могут законно выйти замуж за немусульманина. Считается, что невеста не сможет убедить неверного мужа вырастить детей мусульманами. Также женщинам по сей день сложно получить развод. Это изнурительный процесс, и почти всегда суды становятся на стороне муже во всех вопросах.

Райские девственницы против земных красавиц: что говорил пророк

Освобождение женщин — не общепринятый тренд на Ближнем Востоке. Пока в одних странах вроде Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара идут положительные изменения, в других вроде Йемена, где правят исламисты-радикалы, женщинам запрещают носить что-либо кроме никабов (одеяния, которое закрывает все тело). Причем исламисты требуют, чтобы оно обязательно было черного цвета.

У каждой арабской страны есть свои женщины-правозащитницы, везде они сталкиваются с разными вызовами. Так, в Египте, который в 1950-е годы был центром просвещения арабского мира, 90% женщин сталкиваются с сексуальным насилием, а местные имамы оправдывают убийц и насильников тем, что на жертве якобы не было «хиджаба».

Неудивительно, что в мире бытует расхожее представление, будто арабских жительниц Ближнего Востока исторически только угнетали и заставляли укрываться в одеяла. Однако на момент появления ислама (VII век нашей эры) у их сестер появились такие права, о которых европейские дамы мечтали еще много веков.

Каждая девушка, даже из самой бедной и неименитой семьи Аравийского полуострова, получала право на одежду, жилье, наследство, развод и личное имущество. К тому же отцы (по крайней мере, в теории) должны были услышать добровольное согласие дочери, прежде чем выдать ее замуж за кого-либо, иначе брак считался недействительным.

Более того женщины участвовали в общественной и религиозной жизни, причем в сугубо «мужских» сферах. Так, среди первых приближенных последовательниц пророка Мухаммеда было немало женщин (например, арабская военная деятельница Нусайба бинт Кааб), которые наравне с мужчинами распространяли ислам мечом и даже руководили целыми армиями.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Восседающие на верблюде райские гурии встречают в раю пророка Мухаммеда (персидский манускрипт XV века)

Пророк эту верность ценил и всегда напоминал единоверцам, чтобы они дорожили женщинами, а не думали о «тысячах гурий» (вечно девственных наложниц, уготованных для них в раю). По словам Мухаммеда, «женщины этого мира превосходят райских гурий в 70 тысяч раз». К слову, согласно исламу, в рай мусульманки тоже войдут раньше единоверцев-мужчин.