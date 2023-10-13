Пиццерию в Израиле снесли военными бульдозерами из-за шутки про заложницу

Фото: Социальные сети

Армия обороны Израиля снесла бульдозерами пиццерию в городе Хувар, расположенном на Западном берегу реки Иордан, сообщает The Jerusalem Post. По данным издания, причиной сноса стала публикация шуточной рекламы с фотографией пожилой женщины, взятой в заложники бойцами палестинского движения ХАМАС. Хозяин пиццерии был задержан.

Публикация рекламного поста с фотографией заложницы вызвала бурное возмущение со стороны местных еврейских поселенцев. В заведение прибыли израильские военные, которые приняли решение задержать его хозяина. Позднее на место также прибыли армейские бульдозеры, которые снесли фасад пиццерии. Командование местной группы войск ЦАХАЛ закрыло пиццерию на пять месяцев за поддержку палестинского движения.

Администрация самой пиццерии уже принесла извинения всем покупателям, которых оскорбила эта реклама. При этом они подчеркнули, что пост с фотографией заложницы на фоне пиццы был опубликован не сотрудниками заведения, а неизвестными злоумышленниками.

Издание The Washington Post ранее раскрыло примерное число заложников движения ХАМАС, переправленных в Газу. Предполагается, что в заложники взяли по меньшей мере 106 человек, 11 из которых — дети. Их судьба остается неизвестной.