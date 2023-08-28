Петербурженка пропала в Египте во время дайвинга

Фото: shutterstock.com

Telegram-канал SHOT сообщает, что жительница Санкт-Петербурга пропала в Египте во время занятий дайвингом. Она погрузилась в воду с мужем и профессиональным инструктором, однако вынырнул только ее супруг. На месте происшествия ведется поисковая операция.

Супруги отправились в десятидневный круиз и решили заняться дайвингом у острова Гифтун к югу от Хургады. Всего в погружении участвовали девять человек. Мужчина и женщина превысили допустимую глубину для погружения на 110 метров, после чего супруг почувствовал себя плохо и вынырнул, а его жена продолжила погружаться.

В поисковой операции задействованы три лодки, муж пропавшей женщины попросил местные власти направить на место происшествия вертолет.

Ранее сообщалось, что гражданин России утонул в Черном море во время отдыха в Грузии. Инцидент произошел в курортном поселке Капровани. 30-летний россиянин вошел в море, но не смог выплыть. Спасатели обнаружили его тело 25 августа.

До этого стало известно, что четырехлетний мальчик погиб на территории развлекательного комплекса в Астрахани. Ребенок находился в парке вместе с матерью, братом и сестрой. Оставшись без присмотра, он скатился с горки бассейна и не вынырнул из-под воды. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимацию, но спасти ребенка не удалось.