Военнослужащие иностранных государств, за исключением российских, находятся на территории Сирии незаконно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что военный контингент РФ был введён в САР по официальной просьбе легитимных властей ближневосточной страны. Войска других государств Дамаск не приглашал.
Песков также отметил, что, согласно сочинским договорённостям, Турция должна была обеспечить режим неактивности террористических группировок в САР. Однако Анкара с этим не справилась, и боевики перешли в наступление. Они наносят удары не только по позициям правительственной армии Сирии, но и по военным объектам РФ в стране,
Как ранее писал NEWS.ru, к обострению ситуации в Сирии привела гибель нескольких десятков турецких военных в результате удара армии САР в Идлибе. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».
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