https://static.news.ru/photo/27119c44-5bd1-11ea-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военнослужащие иностранных государств, за исключением российских, находятся на территории Сирии незаконно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что военный контингент РФ был введён в САР по официальной просьбе легитимных властей ближневосточной страны. Войска других государств Дамаск не приглашал.

Песков также отметил, что, согласно сочинским договорённостям, Турция должна была обеспечить режим неактивности террористических группировок в САР. Однако Анкара с этим не справилась, и боевики перешли в наступление. Они наносят удары не только по позициям правительственной армии Сирии, но и по военным объектам РФ в стране, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, к обострению ситуации в Сирии привела гибель нескольких десятков турецких военных в результате удара армии САР в Идлибе. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».