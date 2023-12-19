Песков назвал титанической работу по эвакуации россиян из Газы Песков: РФ проделала титаническую работу по эвакуации граждан из Газы

Фото: Григорьев Максим/ТАСС

Эвакуированные из сектора Газа граждане РФ в аэропорту Домодедово

Россия проделала очень сложную работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа, она дала хороший результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва контактировала со всеми сторонами, которые были причастны к этой ситуации, передает ТАСС.

Проделана огромная работа. Действительно, это были титанические условия абсолютно. Был слаженный механизм работы, осуществления контактов со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации, достижения очень сложных договоренностей и обеспечения технологической, логистической цепочки по эвакуации наших сограждан. Она дала очень хороший результат, — сказал он.

Накануне спецборт МЧС России доставил в Москву последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. Самолет Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту находились 73 эвакуированных, включая 45 детей. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС.

Ранее сообщалось, что еще 28 российских граждан, которые были эвакуированы из сектора Газа, пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе палестинского анклава и Египта. В Каире спасенных людей обеспечили всем необходимым, в оперштабе ведомства сотрудники МЧС предоставили эвакуированным питание и воду.

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви ранее сообщил, что бойцы палестинского движения ХАМАС по-прежнему удерживают троих человек с российским гражданством. Всего в плену у движения, по его данным, находятся около 130 человек.