Власти Сирии сообщили о первой заражённой коронавирусом. Больная прибыла из-за границы. Заболевание выявили у 20-летней девушки.
На сегодняшний день в Сирии приостановлена работа общественного транспорта из-за коронавируса. В список ограничений попали провинции Латакия, Алеппо, Тартус, Кунейтра, Хама, Хомс, Дараа и Дейр-эз-Зор.
NEWS.ru писал ранее, что Госдума призвала Запад снять санкции с Сирии из-за коронавируса. С таким заявлением выступил Сергей Железняк.
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