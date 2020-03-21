Фото: Фото: Omar Estwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Сирии сообщили о первой заражённой коронавирусом. Больная прибыла из-за границы. Заболевание выявили у 20-летней девушки.

На сегодняшний день в Сирии приостановлена работа общественного транспорта из-за коронавируса. В список ограничений попали провинции Латакия, Алеппо, Тартус, Кунейтра, Хама, Хомс, Дараа и Дейр-эз-Зор.

NEWS.ru писал ранее, что Госдума призвала Запад снять санкции с Сирии из-за коронавируса. С таким заявлением выступил Сергей Железняк.

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