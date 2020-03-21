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Соглашение о сотрудничестве между Россией и Турцией на территории Сирии привело к стабилизации ситуации в Идлибе. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Нельзя сказать, что она полностью стабилизировалась, но острота её всё-таки несколько спала, — отметил эксперт. Он отметил, что в Идлибе до сих пор встречаются частные случаи нарушения режима прекращения огня....