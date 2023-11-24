Первые заложники ХАМАС переданы Красному Кресту

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Первые израильские заложники ХАМАС переданы Красному Кресту, сообщила радиостанция Kan со ссылкой на израильские и египетские источники в органах власти. По их данным, переданы 13 похищенных израильтян, детей и женщин. Они направляются в сторону КПП «Рафах».

Это первая группа из 50 взятых в плен ХАМАС граждан Израиля, которые будут освобождены в течение четырех дней гуманитарного перемирия. В ответ Израиль освободит 150 палестинских осужденных из тюрем, где они отбывали наказание по делам об убийстве и терроризме.

РИА Новости передает, что десятки журналистов собрались на авиабазе на юге Израиля, куда должны доставить первую группу освобожденных заложников.

Утром палестинская сторона обвинила Израиль в нарушении режима перемирия в секторе Газа вскоре после его начала. Утверждалось, что ЦАХАЛ вела интенсивный обстрел на территории восточной части города Рафах. В последние часы до того, как перемирие вступило в силу, израильские силы начали интенсивные рейды в различных частях сектора Газа, включая север. Арабские журналисты сообщали, что расположившиеся в Рафахе военные ЦАХАЛ не дают жителям продвигаться вперед, угрожая расстрелять любого, кто двинется в их сторону.