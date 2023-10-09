Первые минуты атаки ХАМАС на участников фестиваля в Израиле попали на видео

Фото: IMAGO/Mahmoud Ajjour/Global Look Press

Участники музыкального фестиваля Nature party, который проходил под открытым небом недалеко от города Офаким в Израиле, сняли на видео первые минуты нападения бойцов палестинского движения ХАМАС. На записи, которую опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», можно увидеть, как люди пытались уехать на автомобилях.

Судя по записи, сначала сотрудники охраны пытались контролировать ситуацию на мероприятии. Так, вооруженные люди в черной форме отдавали приказы и направляли людей, пока вдалеке раздавались звуки стрельбы. В панике люди бросились бежать к машинам, другие пытались спрятаться за деревьями. На видео также можно увидеть момент обработки раны у одного из участников фестиваля.

Ранее появилась информация, что среди участников Nature party были гражданки России Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Изначально предполагалось, что их взяли в плен бойцы ХАМАС. Позднее Елизавета лично опровергла эти сведения. Она рассказала, что на фестивале не присутствовала, но там была ее сестра, с которой оборвалась связь.

По данным Telegram-канала Baza, на фестивале бесследно исчез русскоговорящий мужчина. Очевидцы утверждали, что в момент нападения палестинцев мужчина забрался на дерево. Что с ним случилось после, остается неизвестным.