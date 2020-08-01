Первую в арабском мире атомную электростанцию запустили в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/9c65fb2c-d3d9-11ea-86ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hatem Mohamed/WAM/Hassan Bashir

Премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум 1 августа объявил о запуске первой в арабском мире атомной станции Barakah.

Публично объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире на станции Barakah в Абу-Даби. Специалисты смогли загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию по запуску. Я благословляю моего брата Мохамеда бен Заида за это достижение, — сообщил в Twitter премьер.

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По его словам, ОАЭ собираются эксплуатировать четыре атомные электростанции, которые обеспечат четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надёжным и экологически чистым способом. Правитель Дубая также назвал АЭС и исследования космоса со стороны Объединённых Арабских Эмиратов сообщением миру, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с остальными великими нациями.

АЭС Barakah будет состоять из четырёх энергоблоков общей мощностью 5,6 мегаватта. Станция находится на западе страны, на побережье Персидского залива в регионе Аль-Гарбия эмирата Абу-Даби, расположенном в 250 километрах от столицы страны. Стоимость строительства АЭС оценивается в $25 млрд.

Ранее первая плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», расположенная на Чукотке, была введена в промышленную эксплуатацию. Перед этим было получено положительное заключение Росприроднадзора и подтверждение Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации. Станция стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире, писал NEWS.ru.