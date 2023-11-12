Первая массовая антивоенная демонстрация прошла в Тель-Авиве

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Израильтяне вышли на протест против премьер-министра Беньямина Нетаньяху, они требовали от властей позаботиться о пленных израильтянах и добиться их освобождения без каких-либо ультиматумов, сообщают «Известия». По данным издания, на протест вышли сотни жителей города.

До того как обострился конфликт с Палестиной многотысячные акции протеста проходили в Израиле в течение нескольких месяцев. Израильтяне протестовали против реализуемой правительством Нетаньяху судебной реформы.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в секторе Газа добиться полной его демилитаризации и намерен сохранить за собой контроль в сфере безопасности в анклаве. По его словам, это позволит Тель-Авиву исключить любую угрозу для себя на данном направлении. Нетаньяху отметил, что Армия обороны Израиля продолжит контролировать все в секторе Газа с точки зрения безопасности, гарантируя, что оттуда не будет исходить терроризм. По его мнению, резня 7 октября навсегда доказала, что везде, где нет израильского контроля, укореняется терроризм и наносятся удары по стране. Израильский премьер также отметил, что в любом случае в секторе Газа не должно быть радикалов у власти.